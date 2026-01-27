La burocracia para un autónomo en Aragón: 3.000 euros y 200 horas al año perdidas en trámites con la administración

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Aragón (ATA) ha denunciado que las trabas administrativas suponen un coste anual de más de 295 millones de euros para los trabajadores por cuenta propia en la comunidad, a partir de una media de 200 horas al año dedicadas a trámites con las distintas administraciones y al cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social.

Según los datos difundidos por la organización, Aragón cuenta con 98.402 autónomos que, con un coste medio estimado de 15 euros por hora, asumen un impacto económico de unos 3.000 euros anuales por persona solo en gestiones administrativas.

En términos globales, la asociación calcula que el colectivo dedica más de 19,6 millones de horas al año a estos trámites. A nivel estatal, ATA eleva esa cifra a más de 650 millones de horas y un coste de 10.000 millones de euros.

Se trata, según el presidente de ATA Aragón, Jorge Serrano, de una situación de “insoportable”, con unos datos "contundentes" y una dedicación que "no solo supone una pérdida de tiempo productivo, sino que tiene un impacto económico directo, estas 200 horas anuales representan un coste de 3.000 euros anuales por autónomo”, ha señalado.

La organización recuerda que la jornada media del autónomo se sitúa en 47 horas semanales y que, según el Barómetro de ATA de cierre de 2025, el 92 % de los trabajadores por cuenta propia considera que las trabas burocráticas han aumentado en el último año, lo que también afecta a la conciliación personal y profesional.

Entre las medidas prioritarias, la asociación destaca la reducción de la burocracia fiscal, como pasar de cuatro declaraciones al año a dos o incluso a una única declaración anual, una de las tres principales demandas recogidas en su último barómetro.

ATA Aragón advierte además de que la carga administrativa se incrementa en el caso de los autónomos empleadores, que deben asumir, además de sus propios trámites, todas las obligaciones laborales y normativas de sus plantillas.

“Estamos perdiendo empleo en aquellos sectores donde más impacta el SMI y los autónomos empleadores con menos de seis trabajadores no pueden mantener sus plantillas”, ha afirmado Serrano, quien ha atribuido esta situación, además de al exceso de burocracia, a una legislación laboral "excesivamente compleja”