Dachser inaugura su nuevo centro logístico en Plaza tras una inversión de 14 millones de euros

Dascher acaba de estrenar un nuevo centro logístico, el segundo en Zaragoza, en el polígono Plaza. Tras una inversión de 14 millones de euros, la compañía ha estrenado unas instalaciones de 75.000 metros cuadrados, en un acto que ha contado con la visita del consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López.

López ha recordado que el luto decretado por el Gobierno de Aragón la pasada semana con motivo del accidente de tren de Adamuz le impidió asistir a la inauguración del nuevo centro logístico inteligente, pero este martes sí ha podido recorrer la gran nave logística y el espacio de oficinas, junto al general manager de la compañía en Aragón, Moisés Beltrán, y el resto de ejecutivos de la planta.

El consejero ha felicitado a Dachser y ha señalado que la multinacional de origen alemán “acierta al apostar por Plaza, porque es apostar a caballo ganador”. “Venir a Plaza –ha dicho-, es instalarse en la principal plataforma logística del sur de Europa con lo que eso conlleva”.

Moisés Beltrán ha agradecido la visita del consejero responsable del área de logística y ha recibido como “una muy buena noticia” la licitación del acceso norte de Plaza, por el puente Turiaso y que estará operativo a finales de 2027, que “mejorará la movilidad de nuestros empleados y facilitará el trabajo de nuestros transportistas cuando ese viario sea una realidad”.