La dirección del centro de menores de Zaragoza donde se agredió a cuatro educadores reconoce los hechos: "Se trató de un episodio de tensión verbal y conductual"

Kairós, la empresa que gestiona el Centro de Observación y Acogida de Menores de Zaragoza donde el pasado domingo 25 de enero cuatro educadores sufrieron una agresión por parte de un residente, ha reconocido los hechos publicados por EL PERIÓDICO y ha indicado a través de un comunicado que "se trató de un episodio de tensión verbal y conductual".

"En el transcurso de una intervención educativa se produjo una situación de conflicto protagonizada por un menor y el equipo educativo del centro", señalan, un hecho "que fue abordado por los profesionales conforme a los protocolos habituales de actuación en este tipo de proyectos", recalcan.

"La situación no derivó en agresiones físicas ni en daños personales a los profesionales del centro, ni fue necesaria asistencia sanitaria. Desde el primer momento se activaron los procedimientos internos y se informó a la administración competente, con la que Kairós mantiene una comunicación permanente y fluida", precisan en su comunicado.

Los cuatro educadores agredidos han explicado a este diario que tienen "miedo" y se sienten "desprotegidos". Kairós, por su parte, explica que "los proyectos de atención a menores en contextos de especial complejidad implican, en ocasiones, la gestión de conflictos que forman parte del propio trabajo educativo y que requieren profesionalidad, recursos adecuados y acompañamiento institucional", dicen en su notificación. "Por ello, resulta especialmente importante abordar este tipo de situaciones con prudencia y rigor, evitando enfoques que puedan contribuir a la estigmatización de los jóvenes o de los equipos profesionales

Kairós reitera su "compromiso" con la seguridad de los equipos profesionales, con una intervención educativa "responsable" y con la colaboración "leal" con las administraciones públicas. "La entidad mantiene una organización de los turnos que refuerza la presencia de profesionales por encima de las ratios establecidas, como medida preventiva y de acompañamiento en contextos de especial complejidad", han concluido.