España y Aragón crecen a un ritmo mayor de lo previsto: "La situación es mejor a la que esperábamos hace unos meses"

La economía nacional, y también la aragonesa, cerró el pasado 2025 con un "alza" de las previsiones iniciales. Así lo ha confirmado este martes, a falta de terminar de pulir los datos del cuarto trimestre del año, Luis Pinheiro, economista de CaixaBank Research. Lo ha hecho en un acto en la sede de CEOE Aragón, en Zaragoza, en el que se han abordado las perspectivas económicas para este 2026. En ese sentido, España va a cerrar con un crecimiento del 2,9% y Aragón del 2,7%, dos puntos por debajo, aunque en ambos casos se espera incluso una leve mejoría extra.

Pinheiro ha destacado un mercado laboral "resistente", pese a que ha señalado algunos "deberes a nivel interno". Sobre todo, para hacer frente al "repunte de riesgos e incertidumbre a nivel nacional", en especial a las tensiones geopolíticas y comerciales (arancelarias, esencialmente). Con todo, desde CaixaBank han destacado que la situación es "mejor de lo que esperábamos hace unos meses" y un inicio de año "bastante positivo", siguiendo la línea del cierre de 2025.

Por su parte, el recién elegido presidente de la patronal aragonesa, Benito Tesier, ha reseñado que, por primera vez, las exportaciones del sector agropecuario superan en la comunidad a las del automóvil y ha celebrado los buenos datos de la última encuesta de población activa, publicada igualmente este martes y que deja una tasa de desempleo en Aragón que ronda el 7,5%. Especialmente significativo es el caso de la provincia de Huesca (el presidente de la CEOE oscense, José Fernando Luna, también estaba presente), que con un 4,8% de paro es "el mejor dato de España".

En cualquier caso, Tesier ha lanzado "tres reflexiones" que afectan a un ecosistema empresarial que, pese a que los datos son cada vez mejores, está "cargado de adversidades". "Debemos luchar de forma contundente en un marco regulatorio que cada vez es más exigente, con una presión fiscal que nos oprime y asfixia, en especial a los pequeños empresarios y a los autónomos", ha aseverado, aunque la parte fiscal es la "cuarta pata" de esos desafíos.

Una cadena de montaje de Stellantis Figueruelas, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

Las tres a las que se refería el presidente de la patronal responden a "mejorar el absentismo laboral", a la "necesidad de captar talento" y a reducir la burocracia. "Pese a esto, los nuevos datos son positivos y demuestran el músculo y la resiliencia de nuestras empresas", ha concluido Benito Tesier.

Centros de datos y renovables

Por último, Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), también se ha detenido en la "robustez" de la economía española, con matices, ya que detecta "grandes debilidades" a la hora de atraer inversiones. "Somos una de las economías más dinámicas de la zona euro, aunque no con la intensidad de los últimos años, por lo que debemos crear un clima más favorable", ha afirmado.

En el caso de Aragón, ha hecho especial hincapié en el hecho de que vaya casi a la par del país, pese a contar con una estructura productiva "más desfavorable". Algo que se debe, a su juicio, al desembarco de los centros de datos en la comunidad y al desarrollo de las renovables, dos variables que hacen que su futuro "sea uno de los más esperanzadores de España".