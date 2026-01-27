El Gobierno de Aragón licita la obra para crear un nuevo acceso a Plaza conectado con la turbo rotonda de Arcosur: las obras empezarán en verano

Aragón Plataforma Logística (APL), sociedad pública dependiente del Departamento de Fomento del Gobierno de Aragón, ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de las obras del viario de conexión de Plaza en la prolongación de la calle Turiaso hasta la conexión con N-II, conectando con la nueva turbo rotonda de Arcosur, cuyo presupuesto de licitación asciende a algo más de 22 millones de euros, IVA incluido. Las principales partidas de este presupuesto son las relacionadas con el coste de las estructuras (6,6 millones) y la extensión del firme y los pavimentos (3,6 millones).

Así ls cosas, las empresas pueden acceder a toda la documentación para su estudio y proceder a la presentación de ofertas. La licitación supone el inicio de un proceso cuyo siguiente hito será la adjudicación, prevista para el mes de mayo, con el objetivo de que las obras puedan comenzar entre los meses de junio y julio. El plazo de ejecución de las mimas será de 16 meses, con lo que el demandado acceso norte a Plaza será una realidad en el último trimestre de 2027, hacia el mes de noviembre del año que viene.

Gracias a esta nueva infraestructura, las mercancías y los 16.000 empleados que diariamente se desplazan a alguna de las 600 empresas instaladas en la plataforma logística podrán hacer uso del nuevo acceso por la parte norte de la plataforma a través de un nuevo puente desde la A-2 dirección Madrid y desde la antigua N-II por la rotonda de Arcosur, que conectará con una nueva glorieta que se construirá sobre los terrenos del sector 90/1 del PGOU de Zaragoza, de la que saldrá un tramo de vial que enlazará con el puente que salvará los diferentes carriles de la A-2 y las vías del AVE. Este viario permitirá descongestionar los otros tres accesos con que actualmente cuenta Plaza, absorbiendo los tráficos procedentes de Zaragoza desde la antigua N-II y los provenientes de la A-2 en ambos sentidos.

Proyecto de la conexión de Plaza con la A-2 y la N-211 por la calle Turiaso. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El nuevo acceso reducirá en 28.400 los kilómetros recorridos cada año en el interior de la principal plataforma logística aragonesa, con el consiguiente ahorro de combustible y de emisiones a la atmósfera, contribuyendo así a descongestionar el resto de entradas y salidas, mejorando la seguridad vial, reduciendo los embotellamientos y distribuyendo los tráficos de una manera más eficiente.

La nueva infraestructura viaria entre la avenida Turiaso y la antigua Nacional-II tendrá 1.280 metros de longitud y doble calzada, con dos carriles de acceso y otros dos de salida, que en el tramo entre la rotonda de Arcosur y la nueva rotonda del sector 90/1 contará con un tercer carril para una mejor incorporación de los vehículos procedentes de la zona comercial. Junto a la calzada de salida, se dispondrá también un carril bici bidireccional.

El futuro viario reserva también un espacio para poder destinarlo en un futuro a plataforma tranviaria si así se considerara oportuno. Una prolongación de la línea 1 del tranvía de Zaragoza que, por cierto, ha entrado de lleno en la campaña electoral de las elecciones autonómicas del 8F.