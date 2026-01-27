Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gonzalo Bernardos se pronuncia sobre el debate entre Azcón y Alegría y señala un claro perdedor: "Lo ha hecho francamente mal"

El economista ha dado un contundente veredicto sobre el cara a cara entre los dos candidatos a la Presidencia de Aragón

Gonzalo Bernardos se pronuncia sobre el debate entre Azcón y Alegría y señala a un claro perdedor: &quot;Lo ha hecho francamente mal&quot;

Gonzalo Bernardos se pronuncia sobre el debate entre Azcón y Alegría y señala a un claro perdedor: "Lo ha hecho francamente mal" / EL PERIÓDICO

Luis Alloza

El debate electoral entre Jorge Azcón y Pilar Alegría sigue generando reacciones. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido el economista Gonzalo Bernardos, quien ha valorado a través de sus redes sociales el cara a cara televisivo de este lunes entre ambos aspirantes a la Presidencia de Aragón, a pocos días de las elecciones autonómicas del 8 de febrero.

El profesor de la Universidad de Barcelona y colaborador habitual en programas de televisión ha emitido un veredicto contundente y ha señalado un claro perdedor: “Lo ha hecho francamente mal”.

Bernardos se ha mostrado especialmente crítico con la actuación de la candidata socialista y exministra de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez. A su juicio, Alegría se mostró “muy nerviosa” durante los 50 minutos que duró el enfrentamiento y le reprocha su falta de concreción. “Su programa de gobierno no ha aparecido por ningún lado. No ha dado ninguna cifra”, escribió en un tuit.

Las reacciones de los usuarios en X no se han hecho esperar. Algunos sostienen que Gonzalo Bernardos “ha visto otro debate” y defienden que la ganadora fue la exministra, mientras que otros consideran que ambos candidatos “han estado rematadamente mal”.

A quienes le reprochan que otros analistas no comparten su misma lectura, el profesor ha contestado con un “para gustos, colores” y ha vuelto a insistir en la ausencia de propuestas y de datos en las intervenciones de Alegría.

