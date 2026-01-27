Los hosteleros de Teruel se forman para dar la mejor cobertura durante el eclipse

Aragón se prepara para poder ofrecer el mejor servicio a los turistas que se personen a ver en directo el eclipse solar. Así, la voluntad de todos los estamentos implicados, empezando por el Gobierno de Aragón, es asegurar que la experiencia pueda ser única, también para los responsables de hoteles y, sobre todo, casas rurales.

El próximo 12 de agosto, Aragón será el centro de todas las miradas con el eclipse total de sol. Con la llegada de visitantes de distintos puntos del mundo, algunos municipios multiplicarán su población habitual. Para evitar problemas, desde Faratur han previsto realizar formaciones para que los propietarios y responsables de establecimientos de turismo rural sepan cómo actuar y adelantarse a los posibles contratiempos.

No se trata de alarmar a nadie, sino de adelantarse y aplicar la lógica. Entre las recomendaciones más importantes aparecen disponer de alimentos suficientes, asegurar la cobertura telefónica y las redes móviles o asegurar que no falte, por ejemplo, combustible: “En otros lugares que se han celebrado reuniones multitudinarias se quedaron sin agua”, explican fuentes de la organización de la infraestructura. Otro ejemplo: “La llegada de caravanas y furgonetas camperizadas obliga a prever que haya gasolina para todos”, añaden.

Es por esto que desde el gobierno también se estén volcando para dar la cobertura necesaria. No preocupa tanto la situación en Zaragoza capital, donde también está prevista una afluencia masiva, como en Teruel y sus municipios. En agosto, Zaragoza ve cómo desciende su población y, aunque aumentan los turistas, los servicios no se pueden ver tan colapsados como podría suceder en la zona turolense.

Evitar riesgos

Los responsables de las casas rurales también van a recibir una serie de medidas y consejos para informar a los recién llegados y que no se produzcan sucesos que pongan en riesgo a ciudadanos y medio ambiente. Se ofrecerán, por ejemplo, pautas para incidir en que los visitantes no se metan en el monte sin precaución y, siendo agosto, eviten encender fuego.

Tener suficientes productos básicos, planificar las compras y ser conscientes de que los servicios podrían saturarse es esencial. “Nunca hubiéramos pensado que haría falta más agua, pero mejor estar preparados”, añaden.

Con estas medidas, vecinos y turistas podrán disfrutar del eclipse con seguridad y tranquilidad, y vivir uno de los espectáculos astronómicos más esperados en Aragón.