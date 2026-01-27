Los inspectores de Educación de Aragón volverán a concentrarse por la "dignificación" de sus condiciones

Los inspectores de educación de Aragón se concentrarán este miércoles en Zaragoza para reivindicar la "dignificación" de sus condiciones laborales, una movilización que ha sido respaldada por la mayor parte de los miembros del cuerpo y por los sindicatos CSIF, CCOO, CGT, UGT y USIE y que busca trasladar a la sociedad el malestar que arrastra el colectivo. La movilización se llevará a cabo al mediodía ante la puerta del Centro de Profesores Juan de Lanuza de la ciudad.

Los inspectores reclaman una normativa que regule la gestión, actuación y organización de la inspección educativa en Aragón para adaptarla a la realidad actual del sistema. Además, claman que la misma tenga en cuenta las conclusiones de la evaluación de riesgos laborales realizada en el curso 23/24 por la Unidad de Prevención de Riesgos.

Entre sus principales demandas figura también la actualización de la clasificación de los puestos para homologarlos con otras inspecciones educativas del ámbito estatal y autonómico, lo que implicaría una mejora de las condiciones laborales y salariales.

Asimismo, el colectivo solicita corregir una "anomalía histórica" que afecta a los inspectores accidentales procedentes del cuerpo de maestros, de manera que el personal inspector accidental -aquellos que no son inspectores de carrera, si no docentes que ejercen temporalmente en la inspección de educación- perciba las mismas retribuciones "en coherencia con las idénticas funciones que desempeñan", independientemente de su cuerpo docente de procedencia.

Ante la celebración de las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero, los inspectores reclaman al futuro Gobierno de Aragón que surjan condiciones de trabajo dignas que permitan "el ejercicio efectivo" de la función inspectora como garante del derecho fundamental a la educación y de la calidad del sistema educativo.