Un inversor salva del cierre a Sancarlos, la histórica cadena textil aragonesa

La histórica cadena aragonesa de ropa de hogar Sancarlos ha evitado su cierre tras ser adquirida por un inversor zaragozano, que ha tomado el control del 100% del capital de la compañía a través de su family office (sociedad de inversión familiar), Proyectos Acarigua. La operación asegura la continuidad de esta emblemática firma, fundada en 1943, que cuenta actualmente con 20 tiendas en España -12 de ellas en Zaragoza- y una plantilla que ronda los 80 trabajadores.

La compra, adelantada por Heraldo y confirmada a este diario por el propio inversor, pone fin a una etapa prolongada de dificultades para la enseña, que se encontraba en la fase final de cumplimiento de un concurso de acreedores. La familia Blasco, hasta ahora propietaria, buscaba una solución que garantizara la continuidad del negocio y descartó otras ofertas al no asegurar la preservación del proyecto y del empleo.

Los problemas económicos de la compañía vienen de atrás. En mayo de 2020, en plena crisis provocada por la pandemia, Textil Cadena —la sociedad matriz de Sancarlos— se declaró en concurso voluntario de acreedores tras varios ejercicios de tensiones financieras. A pesar de ello, la empresa trasladó entonces a la plantilla su voluntad de continuar con la actividad y descartar la liquidación, manteniendo operativa la práctica totalidad de su red comercial.

Ese compromiso con la continuidad es el que ha asegurado Raimundo García-Figueras (Madrid, 1970), director general de Ariño Duglass, especializada en la fabricación de vidrios de alta gama, quien ahora ha adquirido Sancarlos a través de la sociedad de inversión de su familia. “La clave no era el precio, sino el proyecto”, señaló el nuevo propietario, que ha presentado un plan orientado a mantener la actividad, asegurar los puestos de trabajo y abordar una modernización progresiva de una marca muy arraigada en la memoria comercial de Aragón.

García-Figuereas quiere replicar el modelo de éxito que ha seguido en Ariño Duglass, una industria zaragozana que logró reflotar hace una década.

El proyecto del nuevo accionista contempla una primera fase de estabilización operativa y financiera, seguida de inversiones en la actualización de la imagen de marca, el rediseño de tiendas, la mejora de la experiencia de compra y el refuerzo del canal digital. A medio plazo, se descarta un plan de expansión si se consolida la recuperación.

Red de tiendas y factuación

En la actualidad, Sancarlos cuenta con unas 20 tiendas, de las que 12 están en Zaragoza y el resto se reparten entre Madrid, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Logroño, Vitoria, Valencia, Castellón, Terrassa (Barcelona), Tarragona o Reus. La cadena, especializada en productos textiles de hogar y confección de cortinas a medida, emplea a cerca de 80 trabajadores. La compañía registra una facturación anual en torno a los seis millones de euros.

La adquisición se ha realizado íntegramente desde la family office del empresario, sin socios financieros en esta fase, aunque García-Figueras sí se muestra abierto a incorporar en el futuro a otros empresarios aragoneses que aporten visión estratégica al proyecto. El importe de la operación no ha trascendido.

Con esta compra, Sancarlos abre una nueva etapa en la que sigue bajo capital aragonés, cerrando un largo periodo de incertidumbre y asegurando la continuidad de una de las marcas históricas del comercio textil de la comunidad.