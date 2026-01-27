Diseñan en Aragón un brazalete para detectar enfermedades neurológicas: “Es una aproximación tecnológica viable de cara al uso en la vida diaria”

Un paso más en investigación sobre el sistema nervioso. Investigadores del I3A (Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón) de la Universidad de Zaragoza tienen en su horizonte a largo plazo el desarrollo de un brazalete que ayude a seguir la actividad neurológica de las personas, sobre todo de aquellas que sufren trastornos del movimiento, para poder mejorar el diagnóstico, o incluso hacer detección precoz, de los trastornos neurológicas. Pero este sería el punto final de un proyecto que está en su fase inicial.

Según explica Jaime Ibáñez, investigador en el I3A, los músculos generan señales eléctricas al moverse y contraerse en el día a día. Pero esta información, que el científico apunta que es importante, está "escondida" y no se ve a simple vista. Por eso, el primer objetivo sería utilizar algoritmos específicos para poder extraer esos datos acerca de qué actividad se está produciendo en el cerebro. Ibáñez afirma que este sería un recurso "muy potente" que podría permitir explorar esas señales que se producen en el Sistema Nervioso Central, en la médula espinal o en el cebrero, meintras una persona se mueve y hace actividades de la vida diaria.

Con esta idea como base, los investigadores del I3A buscan crear una tecnología que pueda medir esas señales que dan los músculos mientras se mueven de forma no invasiva. "La forma sería mediante una especie de brazaletes o pegatinas que colocaríamos en distintas partes de nuestro cuerpo, encima de los músculos, y escucharían, con algo similar a unos mini-micrófonos, esa actividad eléctrica que producen los músculos", explica Ibáñez. El siguiente paso sería interpretar y procesar esa información acerca de cómo funciona el sistema nervioso.

Ibáñez remarca que en lo que ahora trabaja el grupo de investigadores es en desarrollar esa "tecnología habilitante". Y, si logran que esta permita extraer esa información del sistema nervioso, ello podría mejorar el seguimiento de la actividad neurológica en cualquier persona, sobre todo en las que sufren trastornos neurológicos y, en específico, del movimiento, como el Párkinson.

Para crear ese brazalete, el grupo de investigadores acaba de recibir una financiación de 150.000 euros para desarrollar durante 18 meses y que proviene del Consejo Europeo de Investigación. "Se incentiva mucho y se valora que se haga una investigación muy básica", indica Ibáñez, que explica que esta dotación es para investigaciones que son "ramificaciones" de un proyecto más grande. "Estás haciendo una investigación y te ayudan a desarrollar algo que has identificado", dice.

En su caso, sería ese brazalete que, asegura Ibáñez, tiene grandes ventajas. "Dependeríamos de unos dispositivos que se ponen en brazos o piernas y que no son intrusivos ni incómodos. Además, trabajan con señales eléctricas que vienen de los músculos y que son manejables porque son grandes. Es decir, tienen unas potencias o amplitudes grandes. Eso hace que sea más fácil capturar esa información, a diferencia de lo que ocurre cuando la intentamos capturar cerebralmente, que es más pequeña y vulnerable", sostiene.

Noticias relacionadas

Ibáñez concluye que el brazalete "es una aproximación tecnológica más viable de cara al uso en la vida diaria" y añade que "potencialmente, puede ser muy útil de cara a extraer información relevante". El fin, entender cómo se transmiste la información neuronal en el sistema nerviso humano.