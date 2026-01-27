Locura total por el eclipse solar: alojamientos que pasan de los 75 euros la noche a más de 9.000

Quedan 127 días para el eclipse solar de agosto y la fiebre turística por este histórico fenómeno ha disparado los precios, desorbitados si se comparan con cualquier otro 12 de agosto ya pasado. El sector hotelero se frota las manos, sobre todo en Aragón, uno de los territorios con mejor visibilidad, especialmente en las provincias de Zaragoza y Teruel.

Además de que la oferta es escasa a estas alturas del año, los precios están por las nubes. En Zaragoza capital una habitación de hotel ronda los 500 euros de media. Por ejemplo, si se repasa los portales digitales se puede comprobar que la noche del 12 al 13 de agosto las opciones son más bien limitadas. En Booking, de hecho, aparece un aviso informando de que "un 95% de los alojamientos ya no están disponibles en nuestra web para esas fechas".

Aun así hay opciones por un módico precio de 628 euros por una habitación para dos personas en el Casco Histórico cuando esa misma habitación cuesta la noche 122 euros de media. Hasta por 1.013 se ofrece alojamiento en el famoso Silken Reino de Aragón, donde esta misma noche se podría dormir por 119 euros. Conforme uno se aleja del centro el precio se sitúa en los 600 euros de media, más o menos, dependiendo de un se opta por desayunar en el mismo hotel.

Si en lugar de una noche de hotel lo que se busca es un apartamento, el "99%" de la oferta habitual de Booking está reservada. Así que solo se puede elegir entre cinco opciones por 600, 900 o 1.000 euros. A medio kilómetro del centro de la capital hay un apartamento de 55 metros cuadrados, una habitación por 1.040 euros para el 12 de agosto. El resto del año la noche sale por 105 euros.

También en pleno centro y con aparcamiento incluido, un piso que habitualmente se alquila por 100 euros la noche se dispara hasta los 526 durante la noche del eclipse.

Los precios en Teruel

En una ubicación privilegiada se encuentra la provincia de Teruel, hacia donde se dirigen todas las miradas. Desde el sector admiten que los precios para la semana del eclipse se han incrementado y ya doblan su cifra habitual. En la capital turolense, según la oferta actual de Booking, hay solo dos habitaciones de hotel libres por 360 y 800 euros.

Hay que buscar apartamentos para ampliar las opciones... y el precio. Porque ahora mismo solo se publicitan tres apartamentos con un coste que asciende a los 1.500 euros por noche para dos personas y hasta 9.450 por un loft de 45 metros cuadrados y terraza a 1 kilómetro del centro que hoy costaría la friolera de 75 euros la noche. Eso sí, incluye el desayuno.

Otro en Teruel de 60 metros cuadrados y dos dormitorios que además permite hospedarse con mascotas. De 75 euros esta misma noche a 1.500 euros para agosto.

A falta de siete meses para que se produzca este eclipse histórico, la ocupación es total y el cartel de completo ya cuelga en varios establecimientos, sobre todo en los pueblos más pequeños, como Daroca, que hoy no ofrece ni una sola alternativa para poder alojarse. Otros municipios como Arcos de Salina todavía tienen habitaciones libres por precios tan variados que oscilan entre los 300 euros la noche para una casa rural hasta los 500 y 800 por una habitación de hotel.