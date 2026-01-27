La luna tapa el sol y descoloca Aragón: ocupación hotelera al límite y precios al alza por el eclipse

Aragón se prepara para vivir un 12 de agosto completamente diferente. Para los profanos en la materia, el fenómeno puede pasar algo desapercibido. Sin embargo, a su alrededor ya se ha desatado la locura. Se trata del eclipse de sol que podrá observarse con especial intensidad en Teruel y en algunos municipios de Zaragoza, incluida la capital, donde Valdespartera, los puentes de la ciudad y el parquin de La Almozara serán los mejores lugares para ello. Huesca también disfrutará de la imagen, aunque en menor medida.

La comunidad ha comenzado a preparar el dispositivo de seguridad con una reunión que tuvo lugar este lunes y en la que se expuso la previsión de recibir a 4 millones de turistas en Aragón -10 en España- con motivo de esta cita. Tanta es la locura por el eclipse que la oferta hostelera de Aragón se prepara para unas fechas frenéticas. La previsión es que la ocupación se dispare, y los precios también. De hecho, estos días es posible encontrar una habitación en Zaragoza al precio de 500 euros, aunque fuentes del sector aseguran que hay que mantener la calma: “El que quiera una habitación la puede encontrar, y no a precios desorbitados”, matizan.

Eso sí, las previsiones aseguran que en el momento en que el sol quede cubierto por la sombra de la luna, Aragón rozará el cien por cien de ocupación hotelera en las zonas más demandadas. La expectación por este eclipse solar ha desatado una auténtica carrera por conseguir alojamiento, con precios que en muchos casos podrían rozar el doble de lo habitual, según explica Sara Ros, presidenta de Faratur. “Si una habitación de turismo rural suele alquilarse por unos 80 euros, para esas fechas se está hablando de precios en torno a los 150 euros”, señala. “El resto de establecimientos está funcionando según la demanda, pero de aquí a agosto va a ser un poco locura”, añade.

Esta situación, subraya, no tiene precedentes. "Jamás había pasado algo así”, afirma. De hecho, ya hay hoteles, apartamentos y alojamientos rurales que han vendido parte de sus plazas y mantienen otras bloqueadas a la espera de cómo evolucione el mercado. La elevada demanda se deja notar especialmente en las zonas donde el eclipse será visible, aunque solo sea durante unos segundos. “En lugares como Calamocha la ocupación ya es muy alta. No está todo lleno, pero hay establecimientos que superan el 50% de reservas cuando aún faltan ocho meses. Es algo increíble”.

Lo habitual, recuerda, es que agosto esté completo, “pero no con tanta antelación”. En este caso, el fenómeno astronómico ha provocado una situación totalmente anómala: “La media de reserva anticipada supera el año. En 20 años, jamás habíamos tenido reservas con tanta antelación”. En su caso concreto, la primera reserva vinculada al eclipse llegó en diciembre de 2024. “Hay muchísima previsión, algo de lo que ya nos habían advertido”, detalla.

Movilidad

Desde el sector, además, se ha recomendado extremar la cautela. “Hay agencias de viajes que intentan reservar grandes bloques con mucha antelación. Se está intentando priorizar la reserva directa”, matiza. Faratur y los alojamientos asociados llevaban tiempo preparándose para este escenario. “Nos hemos ido informando a través de la empresa que gestiona el evento y de distintas asociaciones. Sabíamos lo que había ocurrido en otros lugares del mundo donde se han producido eclipses y que pueden darse situaciones como la reventa de habitaciones”, advierte.

De momento hay un cierto punto de locura, aunque la verdadera avalancha llegará conforme se acerquen las fechas. En la provincia de Teruel todavía quedan alojamientos disponibles. Hay empresas que han bloqueado esas fechas a la espera de ver cómo evoluciona la situación. Ahora mismo el eclipse no es tan fácil de vender y aún quedan plazas.

La movilidad es uno de los principales focos de preocupación para las autoridades por la llegada de grandes grupos sin planificación previa, especialmente campistas y viajeros en furgonetas camperizadas, sobre todo turistas americanos. La posibilidad de acampadas libres genera incertidumbre desde el punto de vista de la seguridad y de la gestión del territorio. En el caso de Zaragoza, se tendría que plantear un plan de movilidad debido a que, al ser verano, los turnos del tranvía y el bus están más limitados. Ante la llegada de tanta gente, el ayuntamiento estudiará la posibilidad de ampliar turnos.

Hay habitaciones disponibles

Volviendo a los precios, ahora se pueden encontrar alojamientos a precios económicos, aunque otros establecimientos están ajustando tarifas en función de la demanda conforme se acerquen las fechas. La horquilla media se sitúa entre los 150 y los 200 euros, aunque hay casos que alcanzan los 250 euros e incluso otros que superan los 1.000 euros. "Todo depende del tipo de establecimiento y del perfil del cliente. Habrá negocios que aprovechen claramente el tirón del eclipse”, añade por su parte Juan Ciércoles, presidente de CEOE Teruel.

En cuanto a la ocupación, estima que ronda ahora mismo el 40%, sin llegar todavía al 50%. Hay alojamientos bloqueados, y conforme pasen los días se podrían incrementar los precios. Es algo habitual: ocurre en fechas señaladas como el Pilar, San Fermín o la Feria de Abril. “Después de Semana Santa será cuando realmente se empiece a mover todo. Hoy en día no hay problemas”, matiza Ciércoles. Eso sí, agosto es agosto: “Esa semana coincide con la festividad de la Virgen y es un mes que tradicionalmente se vende casi por completo, con ocupaciones superiores al 90% en prácticamente todos los destinos”, termina.