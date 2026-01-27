Mann Hummel incrementa el número de despidos en Zaragoza: "Es una deslocalización en toda regla"

La primera reunión entre la dirección de Mann Hummel en Zaragoza y los sindicatos se ha saldado con un nuevo varapalo para los trabajadores. En ese sentido, la compañía automovilística, una de las industrias auxiliares más importantes del sector en la comunidad, ha incrementado el número de empleados incluidos en el expediente de regulación de empleo (ere) a 158, ocho más que los que anunciaron inicialmente, justo antes de las vacaciones de Navidad.

El presidente del comité de empresa, Carlos Dalmau, sostiene que "tanto el fondo como las fechas han sido una absoluta falta de respeto y sensibilidad", en referencia precisamente a esa comunicación unos días antes de las fiestas. Ya en harina, los sindicatos insisten en que no van a reconocer los despidos colectivos porque "esto es una deslocalización en toda regla". La sospecha de los trabajadores es que Mann Hummel quiere disfrazar el traslado de parte de la producción de la fábrica de Plaza a otros países donde también está la compañía, probablemente en Europa del Este. Consultada por este diario la pasada semana sobre este tema, la empresa no quiso hacer ningún tipo de declaración.

En ese sentido, Dalmau recuerda que debe ser la dirección de Mann Hummel quien "demuestre las causas que le llevan a presentar este ere". "Las que han presentado hasta ahora no nos convencen", añade, en referencia a una "supuesta bajada de producción" que, asegura, no es tal. Es más, los sindicatos detallan que solo en este enero se han contratado a más de 60 personas de forma temporal, a tiempo completo, y que la compañía da beneficios año tras año en Zaragoza, donde lleva instalada seis décadas, las últimas dos en Plaza.

El comité de empresa va a dedicar los próximos días a estudiar en detalle toda la documentación aportada por la dirección en esta primera reunión y así comprobar si alguna de esas causas que alega Mann Hummel "es cierta o no". La próxima reunión está programada para el próximo jueves, 5 de febrero, aunque las posturas están en este momento alejadísimas. "No vamos a reconocer ningún despido porque no hay causas objetivas", concluye Dalmau.

Esa bajada de producción, según justificó en diciembre la multinacional, se debe a que la fábrica de Mann Hummel en Zaragoza va a dejar de fabricar todos los elementos filtrantes, un tipo de producto más vinculado a los recambios, lo que provocará una caída relevante de la carga de trabajo en la factoría. La compañía cuenta con unas instalaciones de 37.000 metros cuadrados, en una parcela de ocho hectáreas, en el polígono Plaza. El cese productivo se produciría de forma gradual a lo largo de 2026, con despidos escalonados. En estos momentos, la plantilla cuenta con 630 trabajadores.