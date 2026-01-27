La nieve acumulada en Aragón alcanza un volumen excepcional: casi dobla la media de los últimos cinco años

Los volúmenes de agua en forma de nieve en las cuencas aragonesas han experimentado un aumento notable en la última semana, según los datos del modelo hidrológico Aster, que permite estimar la acumulación y fusión de nieve en las montañas. Esto supone que el agua procedente del deshielo y que puede acabar en los embalses alcanzaría un volumen excepcional en Aragón esta temporada, con una cifra que casi dobla la media de los últimos cinco años.

En ríos y cuencas como Aragón, Gállego, Cinca, Ésera y Noguera Ribagorzana, el volumen acumulado ha pasado de estar por debajo del promedio habitual a superar ampliamente las cifras medias de esta época del año. Se calcula un incremento de unos 200 hectómetros cúbicos, situando el total estimado en torno a 550 hectómetros cúbicos de agua. Con las previsiones de esta semana, se espera que la cifra ascienda hasta los 700 hectómetros cúbicos, lo que supone un 40% por encima del promedio de los últimos cinco años.

“Estamos ante una situación excepcional para estas fechas”, señalan los expertos, que recuerdan que aunque no es un récord histórico, dado que en 2018 los volúmenes fueron superiores, sí se trata de un aumento significativo que refleja la evolución positiva de la nieve acumulada en las cuencas aragonesas.

“En cuanto al volumen disponible de agua, iremos viendo evolutivamente semana a semana si hay fusión de la nieve o acumulación en el manto nivoso por nuevas aportaciones. Desde luego, esta semana sí que se va a producir un incremento significativo de nieve”, apunta María Luisa Moreno, jefa del Área de Hidrología y Cauces de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

El volumen de agua por nieve es la cantidad de agua que contendría toda esa nieve si se derritiera. No toda la nieve pesa lo mismo: un centímetro de nieve recién caída puede equivaler a apenas un décimo de centímetro de agua líquida, porque la nieve tiene mucho aire atrapado. Por eso, los científicos no se fijan solo en la altura de la nieve, sino en cuánta agua real representa.

Además, tampoco toda la nieve caída en los últimos meses acabará en los embalses. Sin embargo, las previsiones son optimistas. Lo mejor del presente año hidrológico, que comienza en octubre, es que está haciendo frío. Esto quiere decir que la nieve aguanta en las montañas, algo esencial para incrementar las reservas. Si hiciese calor, la nieve se derretiría y no se almacenaría de manera natural, como es el caso actual. Así, cuanto más tarde llegue el deshielo, mejor lo aprovecharán los embalses, dado que el volumen de nieve será mayor.

Este dato es clave para Aragón y otras regiones de montaña, porque permite estimar el aporte de agua que llegará a ríos, embalses y acuíferos durante la primavera, planificar el uso del agua en agricultura o preparar medidas frente a posibles inundaciones. Esto refleja la importancia de la nieve como reserva natural de agua.

Acumulación de nieve

El Pirineo aragonés está sufriendo una temporada de invierno cruda, con acumulaciones de nieve constantes. Las borrascas Ingrid o Harry dejaron nevadas intensas y afecciones de tráfico en carreteras principales. Además, a su paso se registraron avisos de nivel naranja por riesgo de aludes y fuertes precipitaciones. En estos días, la borrasca atlántica Joseph está marcando una semana de tiempo inestable en el norte, con lluvias persistentes y nevadas en el Pirineo que intercalan con rachas de viento fuerte, prolongando la inestabilidad.

Según los listados de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta temporada ha incluido otros sistemas nombrados que han tenido impacto en España y potencial repercusión en Aragón, como Goretti. Todas estas borrascas han contribuido a que el volumen de agua por nieve acumulada haya alcanzado un volumen excepcional en Aragón, con una media de casi el doble con respecto a los últimos cinco años.