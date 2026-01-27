De los 'pensionazos' del carbón a los 674 euros: los diez pueblos con las jubilaciones más altas y más bajas de Aragón

Aragón no tiene una sola realidad cuando llega la jubilación. Tiene muchas. Pero hay diez municipios que concentran el techo de las pensiones y otros diez que marcan el suelo, dibujando una fractura territorial y social que resume décadas de historia laboral. Las estadísticas oficiales de la Seguridad Social -con datos hasta el pasado mes de octubre- muestran como las pagas de jubilación se disparan en los municipios con pasado minero, mientras la despoblación y la precariedad arrastran las más bajas.

Los diez municipios de Aragón con las pensiones medias de retiro más altas están en la provincia de Teruel. Todos, sin excepción, están ligados al otrora floreciente sector minero-eléctrico del carbón, una industria ya desaparecida. Son herederos de salarios altos, empleo estable, largas carreras de cotización y jubilaciónes anticipadas por la dureza y peligrosidad del trabajo.

Estos son los diez pueblso de Aragón con la pensión media de jubiliación más alta de Aragón.

1. Gargallo (Teruel) – 2.439,89 €

2. Ariño (Teruel) – 2.432,39 €

3. Estercuel (Teruel) – 2.426,69 €

4. Andorra (Teruel) – 2.421,89 €

5. Escucha (Teruel) – 2.402,47 €

6. Utrillas (Teruel) – 2.204,62 €

7. Crivillén (Teruel) – 2.119,02 €

8. Castel de Cabra (Teruel) – 2.099,37 €

9. Martín del Río (Teruel) – 2.070,99 €

10. Cañizar del Olivar (Teruel) – 2.068,22 €

En estos pueblos, la jubilación supera con holgura la media autonómica, que ronda los 1.582 euros al cierre de 2025, y casi triplica la de las localidades aragonesas con las prestaciones más bajas. Se trata, no obstante, de localidades con un futuro económico incierto por el cierre de las minas y las térmicas de carbón, pero que conservan una generación de jubilados con pensiones muy elevadas.

También la provincia de Teruel concentra, casi en exclusiva, los diez municipios aragoneses con la pensión media de jubilación más baja. Son localidades pequeñas, muy envejecidas y sin pasado industrial relevante, donde la pensión media queda muy lejos del umbral de los mil euros.

Estos son los diez pueblso de Aragón con la pensión media de jubiliación más baja de Aragón:

1. Cosa (Teruel) – 674,75 €

2. Ababuj (Teruel) – 767,35 €

3. Castejón de Alarba (Zaragoza) – 798,40 €

4. Loscos (Teruel) – 851,29 €

5. Singra (Teruel) – 865,58 €

6. Calomarde (Teruel) – 869,60 €

7. Gúdar (Teruel) – 873,66 €

8. Aguilar del Alfambra (Teruel) – 874,12 €

9. Monforte de Moyuela (Teruel) – 886,10 €

10. Torremocha de Jiloca (Teruel) – 885,68 €

En estos municipios, la jubilación es baja, a pesar de ser la principal red de seguridad económica. Pensiones pequeñas, durante muchos años, en pueblos con servicios escasos y población menguante.

Una brecha de 1.765 euros

Entre Gargallo (Andorra-Sierra de Arcos), el municipio con la pensión media más alta, y Cosa (Jiloca), el más bajo, se abre una diferencia de unos 1.765 euros al mes. Es el reflejo de dos modelos laborales opuestos que convivieron en Aragón y que hoy dejan consecuencias visibles en la vejez.

Este contraste resume mejor que ninguna media autonómica la desigualdad que atraviesa el mapa de las pensiones. Y explica por qué hablar de jubilación en Aragón es, en realidad, hablar de historia económica, despoblación y futuro.

Si el zoom se abre y el foco abandona momentáneamente Teruel, el patrón se repite, aunque con menos estridencias. En la provincia de Zaragoza, las pensiones más altas emergen allí donde el empleo industrial y energético dejó huella. La Zaida (2.017,73 euros), Mequinenza (1.907,43) y Figueruelas (1.884,91) encabezan el ranking provincial.

En el otro extremo, la jubilación se encoge en pueblos pequeños y envejecidos como Castejón de Alarba (798,40 euros), Moyuela (886,10) y Olvés (918,57) , donde la vida laboral fue más frágil y las cotizaciones, más cortas.

En Huesca, la brecha es menos abrupta, pero igualmente reveladora. Las pensiones más elevadas se concentran en el entorno de la capital y en municipios bien conectados: Arguis (2.053,95 euros), Alerre (1.939,92) y Banastás (1.840,07). En la parte baja del mapa aparecen San Juan de Plan (889,91 euros), Monesma y Cajigar (945,72) y Capdesaso (958,09), pequeños núcleos rurales donde la jubilación se convierte en una red de seguridad tan necesaria como limitada.

Las capitales, en tierra de nadie

Las tres capitales de provincia de Aragón dibujan una tercera categoría. Se sitúan por encima de la media autonómica, pero lejos de los máximos que se registran en los pueblos del carbón. La ciudad de Zaragoza lidera con una pensión media de 1.738,33 euros, seguida de Teruel (1.668,22 euros) y Huesca (1.657,79 euros).

Mercados laborales más diversificados, empleo público y servicios estabilizan las cifras, pero no alcanzan los más de 2.400 euros que aún hoy perciben algunos municipios mineros. Las capitales flotan, así, en una tierra intermedia que explica por qué la media aragonesa se sostiene sin representar del todo a ninguno de sus extremos.