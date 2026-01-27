Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el pueblo de Alberto Izquierdo, candidato del PAR a la presidencia en las próximas elecciones de Aragón: tierra de senderismo y cielos estrellados

El actual candidato del Partido Aragonesista lleva siendo alcalde de esta localidad desde el año 2003, cuando asumió el cargo a sus 20 años

Alberto Izquierdo, candidato a la presidencia del PAR en las próximas elecciones de Aragón

Alberto Izquierdo, candidato a la presidencia del PAR en las próximas elecciones de Aragón / RUBEN RUIZ

Martín Vital

Zaragoza

Los orígenes que tiene cada uno demarcan, en ocasiones, los ideales o valores que representan a una persona. Los pueblos juegan un papel fundamental para muchos aragoneses y aragonesas, al ser considerados muestras de sangre de sus habitantes, parte de su esencia más pura. No van a ser menos los candidatos para estas elecciones autonómicas del 8F, que van a querer conquistar a la población de la comunidad mostrando su verdadero ser. Alberto Izquierdo, del Partido Aragonesista (PAR), abandera sus raíces asumiendo aún a día de hoy la alcaldía de su pueblo que le vio crecer.

Es una localidad que no llega ni a los 80 habitantes y pertenece a la provincia de Teruel, no es ni más ni menos que Gúdar. El ahora candidato del PAR lleva perteneciendo a este grupo político desde el año 2002 y un año después asumió ser el alcalde del municipio con solamente 20 años, labores que continúa ejerciendo hasta el día de hoy. Además, fue vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel entre 2011 y 2015.

Imagen de la localidad de Gúdar, en la provincia de Teruel

Imagen de la localidad de Gúdar, en la provincia de Teruel / El Periódico

Gúdar destaca por sus calles empedradas y casas de diseño señorial que datan del siglo XVI, una arquitectura que se fue enriqueciendo con el paso de las décadas con la construcción de la iglesia neoclásica de Santa Bárbara, que se levantó allá por el siglo XVIII. Aunque en el ámbito religioso ya existía patrimonio al contar con la ermita de la Magdalena, pequeño templo de origen medieval.

Naturaleza y múltiples actividades

Algo en lo que despunta es en la variante de posibilidades para hacer actividades y deportes por la Sierra de Gúdar, como el senderismo, el ciclismo o incluso campo verde para montar a caballo, con empresas organizadoras de rutas ecuestres para quienes quieran vivir otro tipo de experiencias relajadas sobre el lomo de estos animales. Una alternativa, aunque más de verano, es ir a los Caños de Gúdar, unas pozas y cascadas parcialmente aptas al baño, pero que también pueden ser zonas de paseos y desconexión.

Este es un mapa de Gúdar, Teruel, que muestra la ubicación exacta en un entorno interactivo.

A esto se le suma la posibilidad de desplazarse hasta la estación de esquí de Valdelinares, que está a menos de 20 kilómetros de este pueblo, lo que sería un trayecto en coche de unos 25 minutos aproximadamente. Una oportunidad única de practicar un deporte diferente al resto en un ámbito más relajado y tranquilo si se compara con las estaciones de los Pirineos aragoneses, las más frecuentadas de toda España.

Una pista de esquí de la estación de Valdelinares

Una pista de esquí de la estación de Valdelinares / El Periódico

Como último plan dentro de este municipio de la comarca de Gúdar-Javalambre, se ha de mencionar primero a su característica que lo permite. Gúdar se encuentra a 1.581 metros de altura, lo que lo sitúa entre uno de los más altos de Aragón y de España, lo que hace que la contaminación lumínica en sus montes y campos sea más baja de lo habitual. Esto permite disfrutar con más claridad de las noches estrelladas en el firmamento, una opción que triunfa entre aquellos amantes del paisaje que tiene como fechas marcadas la noche de la lluvia de estrellas de las Perseidas (entre el 10 y el 14 de agosto, habitualmente) o de las Cuadrántidas (del 3 al 4 de enero, más potencia que duración).

