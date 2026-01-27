Este es el pueblo de Alberto Izquierdo, candidato del PAR a la presidencia en las próximas elecciones de Aragón: tierra de senderismo y cielos estrellados
El actual candidato del Partido Aragonesista lleva siendo alcalde de esta localidad desde el año 2003, cuando asumió el cargo a sus 20 años
Los orígenes que tiene cada uno demarcan, en ocasiones, los ideales o valores que representan a una persona. Los pueblos juegan un papel fundamental para muchos aragoneses y aragonesas, al ser considerados muestras de sangre de sus habitantes, parte de su esencia más pura. No van a ser menos los candidatos para estas elecciones autonómicas del 8F, que van a querer conquistar a la población de la comunidad mostrando su verdadero ser. Alberto Izquierdo, del Partido Aragonesista (PAR), abandera sus raíces asumiendo aún a día de hoy la alcaldía de su pueblo que le vio crecer.
Es una localidad que no llega ni a los 80 habitantes y pertenece a la provincia de Teruel, no es ni más ni menos que Gúdar. El ahora candidato del PAR lleva perteneciendo a este grupo político desde el año 2002 y un año después asumió ser el alcalde del municipio con solamente 20 años, labores que continúa ejerciendo hasta el día de hoy. Además, fue vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel entre 2011 y 2015.
Gúdar destaca por sus calles empedradas y casas de diseño señorial que datan del siglo XVI, una arquitectura que se fue enriqueciendo con el paso de las décadas con la construcción de la iglesia neoclásica de Santa Bárbara, que se levantó allá por el siglo XVIII. Aunque en el ámbito religioso ya existía patrimonio al contar con la ermita de la Magdalena, pequeño templo de origen medieval.
Naturaleza y múltiples actividades
Algo en lo que despunta es en la variante de posibilidades para hacer actividades y deportes por la Sierra de Gúdar, como el senderismo, el ciclismo o incluso campo verde para montar a caballo, con empresas organizadoras de rutas ecuestres para quienes quieran vivir otro tipo de experiencias relajadas sobre el lomo de estos animales. Una alternativa, aunque más de verano, es ir a los Caños de Gúdar, unas pozas y cascadas parcialmente aptas al baño, pero que también pueden ser zonas de paseos y desconexión.
