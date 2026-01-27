Hasta dos semanas de espera para una cita con el médico en Zaragoza: la falta de sustitutos aumenta la demora en los centros de salud

Enero ya encara su recta final y todavía hay profesionales sanitarios en Aragón que no han disfrutado de sus días de libre disposición de 2025, coloquialmente conocidos como moscosos, y/o de las compensaciones (días de descanso) que les corresponden por los festivos trabajados el año pasado. El plazo tope que tienen para hacerlo es hasta el 28 de febrero, fecha que marcó el Servicio Aragonés de Salud. Por este motivo, son varios los médicos, pediatras o enfermeras que estas semanas se encuentran de vacaciones y, dada la falta generalizada de profesionales sanitarios y la imposibilidad del Salud para contratar sustitutos, en los centros de salud de Zaragoza se acumulan demoras de hasta dos semanas para conseguir una cita con el médico.

Varios trabajadores comparten con este diario que, habitualmente, prorrogan hasta los primeros meses del año siguiente el disfrute de sus permisos, precisamente, porque saben que no tienen sustituto. Algunos, en ocasiones, han tenido que cerrar consultas. En este momento, en centros de salud como Parque Roma, no dan cita médica presencial hasta el 13 de febrero. Más de dos semanas de espera. Y todavía aumenta más la espera para la telefónica: el día 18 de febrero.

La organización varía en cada centro de salud. En el caso de Valdespartera, al no haber sustitutos "desde hace meses", lo que se tiene que hacer es o cerrar la consulta del profesional que no está o "un compañero la asume voluntariamente, dentro o fuera de su horario, pagándole lo estipulado por el Salud". Las citas que no puede asumir el resto de compañeros pero que son indemorables se reparten entre otros médicos aunque estos tengan la agenda cerrada.

Otros profesionales también apuntan a este "reparto" de las consultas para que los compañeros puedan disfrutar de los permisos. Al resultar "inviable" asumir la demanda de todos los pacientes, pues no hay sustitutos, los trabajadores se reparten las consultas del compañero que falta pero también limitan su propia agenda. "Lo habitual es hacer doblaje y repartir, pero lo que no puede ser es que yo mantenga mi 100% de agenda y además asuma parte de otro cupo. Tenemos que equilibrar y por eso se generan las demoras", cuenta un médico de familia de Zaragoza.

En este momento, en centros de salud de Zaragoza como Rebolería, la demora es de una semana y media, pues según relata un paciente, le citan para el 5 de febrero tanto por llamada como en persona. La espera se reduce en el centro de salud de Bombarda de Zaragoza, en el que a una paciente que pedía cita este 26 de enero le agendaban para el día 3 de febrero, tanto de forma presencial como telefónica. También para el mismo día citan a una usuaria del Amparo Poch. Si quiere la consulta por llamada, tiene que esperar hasta un día después. La fecha más razonable de las recopiladas es la de Univérsitas, donde a un paciente le citan para el 28 de enero por teléfono. Eso sí, en caso de que sea presencial, le citan el 6 de febrero.

Urgencias de tarde

Un médico de familia de Zaragoza recuerda que en esta demora influye, además, la puesta en marcha de las urgencias de tarde en Zaragoza. Según explican, antes de que comenzara este nuevo modelo en la ciudad, las vacaciones y/o los festivos por Navidad los asumía el personal de Atención Continuada (AC). "Esto ya no es así y es verdad que en algunos casos se llega a cerrar la consulta", apunta.

El profesional indica que este contexto afecta, sobre todo, al paciente mayor y crónico. "Desgraciadamente, en Primaria no hay triaje. No hay un control de demanda y entonces atendemos a paciente jóvenes, con resfriados o catarros fuertes, que llenan las consultas y mientras los mayores no tienen cita", lamenta.

En el caso de los hospitales, donde también los profesionales tienen hasta el 28 de febrero para disfrutar de sus permisos, para garantizar la asistencia sanitaria "siempre tiene que quedar al menos una persona en cada unidad", explica una médica. Lo que ocurre en Pediatría del Servet, que es donde ella trabaja, es que los profesionales acaban por coger días al azar "que no sirven para gran cosa", con el fin de que la asistencia quede garantizada. De hecho, añade que "hay muchos que acaban perdiendo esos días".