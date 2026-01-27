Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sensaciones encontradas en la patronal aragonesa ante la regularización de medio millón de migrantes: "Puede haber un desalineamiento"

El presidente de la CEOE Aragón, Benito Tesier, reconoce que incorporar mano de obra "siempre es positivo" pero lamenta la "falta de consenso" de la medida

El nuevo presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, en una imagen reciente. / JAIME GALINDO

Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

La regularización de medio millón de migrantes a través de un decreto ley, tras el acuerdo alcanzado este lunes por el Gobierno de España y Podemos, ha generado una dicotomía de sensaciones entre los empresarios aragoneses. Por un lado, desde la CEOE Aragón reconocen que aumentar la mano de obra disponible es "positivo", en un contexto en el que la falta de trabajadores en algunos sectores, como la construcción, está más al día que nunca. Pero, por otro, la patronal reconoce su "sorpresa" ante la "premura con la que se ha llevado a cabo".

El presidente, Benito Tesier, ha lamentado "el poco consenso" alcanzado a la hora de anunciar esta regularización masiva, que según las primeras estimaciones, permitiría incorporar al mercado laboral a ese medio millón de migrantes. "Se debería haber dialogado, medido y evaluado", ha expresado Tesier, quien además ha matizado que, en el caso de Aragón, "necesitamos mano de obra cualificada en sectores como la digitalización o la tecnología". "Hacer esto sin un estudio previo puede traer un desalineamiento", ha pronosticado.

Asimismo, ha añadido que otra nota negativa puede estar en la "incorporación masiva" al sistema de salud pública. En cualquier caso, Tesier ha reconocido que estamos en un momento de demanda "permanente" de talento, por lo que "conseguir aportar o atraer una mano de obra disponible y con capacidad siempre es positivo". "Nos sigue preocupando el absentismo, evidenciando cierto colapso y retraso en la gestión de las bajas", ha sentenciado, antes de concluir que, desde la patronal, observarán de cerca la "evolución de esta medida".

TEMAS

