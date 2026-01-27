El Teléfono de la Esperanza alerta del aumento de avisos por parte de jóvenes en Aragón: el 26% de los avisos son de menores de edad

El Teléfono de la Esperanza alerta del aumento del malestar emocional en jóvenes ante el crecimiento del 31% en el uso del chat para denunciar sus casos. Una estadística a la que se suman otros datos preocupantes como que el 26.54% de las atenciones realizadas a través de este canal de comunicación corresponden a menores de edad.

Estas son algunas de las conclusiones que extraen del balance que el teléfono de la Esperanza en Aragón hace de 2025, tras recibir un total de 172.907 peticiones de ayuda, de las cuales se realizaron 134.602 intervenciones en crisis. El resto correspondieron a consultas informativas o llamadas que no pudieron completarse. Las cifras se mantienen en niveles similares a las del año anterior y confirman una demanda sostenida de atención emocional.

Sin embargo, la estadística también demuestra, según su análisis, que "el riesgo suicida concentra casi tres veces más intervenciones en el chat que en el teléfono, situándose como la única problemática con mayor presencia en este canal". Y es que es evidente que se está registrando un aumento significativo del uso en canales digitales por parte de los más jóvenes. "La entidad ha registrado un incremento significativo en el uso de los canales digitales, con un aumento del 7,8% en el correo electrónico y del 31% en el chat respecto a 2024", afirmaron desde el Teléfono de la Esperanza en Aragón.

"Este crecimiento no es solo cuantitativo, sino que permite observar quiénes están utilizando estos canales y para qué. En este sentido, los datos muestran que el chat se ha consolidado como un canal clave para la población joven", han asegurado en su balance. "El 26,54% de las atenciones realizadas por esta vía correspondieron a menores de 18 años, seguidos de jóvenes de entre 26 y 35 años (27,28 %) y de 19 a 25 años (17,1 %)", han explicado.

"Este perfil adquiere especial relevancia si se atiende al tipo de demandas que llegan por este canal. El 19.37% de las intervenciones por chat estuvieron relacionadas con el riesgo suicida, frente al 6.51% de las llamadas en el caso del teléfono, siendo esta la única problemática en la que el chat supera a la atención telefónica", han añadido.

Y es que, según apostillan desde el Teléfono de la Esperanza en Aragón, en el servicio telefónico, "la soledad fue la problemática más atendida, representando el 10,47% del total de demandas recibidas por este canal". "En cuanto al perfil de edad, la franja mayoritaria corresponde a personas de 46 a 55 años (23,05 %), seguida de aquellas entre 56 y 65 años (20,19%)", exponen desde el servicio. "Desde la sede del Teléfono de la Esperanza en Aragón se atendió un total de 9.258, siendo la soledad y la incomunicación la problemática más frecuente", han asegurado. Respecto a la recepción de casos de forma presencial, en la sede se realizaron 1.214 atenciones, dirigidas a personas que, tras una primera valoración, requirieron un apoyo profesionalizado.

"En los últimos meses, los suicidios en menores han vuelto a situarse en el centro del debate público, poniendo de relieve una realidad especialmente sensible. En este contexto, los datos del Teléfono de la Esperanza no pueden leerse como hechos aislados, sino como un reflejo de un malestar emocional que también está presente en edades cada vez más tempranas, y que en muchos casos se expresa a través de ideas de desesperanza o riesgo suicida", han argumentado tras su balance del año pasado.

Además, añaden que "esta preocupación se inscribe en un marco más amplio", al recordar que según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registraron 3.953 muertes por suicidio en España. "Aunque la cifra supone un descenso respecto al año anterior, el suicidio continúa siendo una de las principales causas de muerte no natural, lo que refuerza la necesidad de prevención y detección temprana", han indicado.

Señales de alerta

Desde el Teléfono de la Esperanza insisten en la importancia de prestar atención a las señales de alerta, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Cambios bruscos de comportamiento, aislamiento repentino, expresiones de desesperanza o la dificultad para gestionar emociones intensas pueden ser indicios de un malestar que necesita ser escuchado. Detectar a tiempo y pedir ayuda puede ser decisivo.

Para ello, el Teléfono de la Esperanza ofrece un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del teléfono 717 003 717. El servicio de chat está disponible de lunes a domingo de 18.00 a 00.00 horas, a través de la página web y de la aplicación conéctate.social. Además, se puede contactar por correo electrónico en ayuda@telefonodelaesperanza.org.