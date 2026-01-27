De ventanas que no cierran a plazas sin cubrir: estas son las "carencias" de los centros de Aragón recopiladas por CGT

Deficiencias en las infraestructuras. También de personal. Docente y no docente. Más de 80 centros educativos públicos de Aragón (83) han remitido a CGT las "carencias" que sufren tanto de recursos materiales como humanos, y el sindicato los ha recopilado en el informe Necesidades de los Centros Educativos Aragoneses 2025-26. La mayoría de ellas hacen referencia a problemas como "goteras", "necesidad de cambio de ventanas" o "plazas de personal sin cubrir", causas que les llevaron a secundar la huelga de tres jornadas convocada por la organización sindical hace una semana. Desde el Departamento de Educación aseguran que la inversión en educación pública del actual Gobierno de Aragón (PP) "es la mayor de la historia".

En detalle. El informe de CGT recoge las necesidades remitidas por centros de Teruel, Huesca y Zaragoza. En el caso de la provincia turolense, lo más denunciado son deficiencias en las infraestructuras. En concreto, desde el CEIP Antonio Gargallo Moya (Escucha) se refieren a "problemas con la caldera y baños muy viejos con olor",a lo que añaden una falta de material "adecuado" en el aula de 2 años, como "cambiador, alzador, orinal o material de estimulación sensorial". Desde el CRA Matarranya de Calaceite exponen que "falta mantenimiento en los edificios", e institutos como el Sierra Palomera (Cella) subrayan que se debe "seguir con el cambio de ventanas". Otros como el IES Valle de Guadalope (Calanda) apuntan que faltan aulas y que hay ventanas que "no cierran bien".

También hay algunos centros turolenses que denuncian falta de personal docente, como el caso del CRA Muniesa, que afirma que están "sin horas de coordinación para Infantil" y que falta "un técnico", también en esta etapa educativa. Otra de las cuestiones que plantea CGT a los centros públicos son los libramientos, que son los fondos que Educación remite a los centros para cubrir gastos de funcionamiento como pueden ser eventos o proyectos específicos. La mayoría de los cuestionados en el informe señala que estos son "adecuados".

En el caso de Huesca, una de las "necesidades" más denunciadas por los colegios e institutos que han participado en el informe es la falta de espacios, a la que hacen referencia al menos cinco centros. En concreto, afirman que lo sufren el IES Bajo Cinca de Fraga, desde el que también critican contar con "aislamientos deficientes" y requerir "un cambio de ventanas"; en el IES Lucas Mallada (Huesca), desde el que dicen que "hay una escasez crónica de espacios que obliga a impartir clases en los laboratorios que no están equipados para ello", entre otras tantas deficiencias; en el IES Ramón y Cajal (Huesca); en el CPEPA Ribagorza (Graus), y en otros como el CEIP San José de Calasanz (Fraga), que lo manifiesta de forma indirecta al comunicar que necesitan una "ampliación del comedor".

Además de a la falta de espacios, varios colegios oscenses remiten a CGT que tienen problemas con la caldera. Desde el CPEPA Ribagorza afirman que la suya está "obsoleta" y otros como el CEIP Monte Oroel de Jaca indican que requieren de "un cambio en la instalación de la calefacción de gasoil a gas por todos los problemas que da".

Desde el Departamento de Educación aseguran que el Gobierno de Aragón "está haciendo frente a un déficit estructural de mantenimiento de centros". Según explican, se ha puesto en marcha un plan de contingencia y revisión de todos los centros de Aragón con un inventario de los mismos y del estado de sus instalaciones. Informan de que han acometido 98 actuaciones de instalaciones térmicas, eléctricas, etc., en las que se ha invertido un millón de euros, y añaden que en los dos últimos años han destinado 3,6 millones de euros a actuaciones de eficiencia energética. De estos, cerca de un millón se han destinado a mejoras de calefacción.

Estos "déficits" a los que apuntan los centros públicos de Huesca y Teruel también los sufren los de Zaragoza. Fuera de la ciudad, una de las necesidades más repetidas -no la única - es la falta de personal, y en concreto de no docente. En el CEIP Pablo Luna de Alhama de Aragón señalan que cuentan con una auxiliar de Educación Especial con jornada parcial y requieren que esta sea completa; en el CPEPA Marco Valerio Marcial (Calatayud) aseguran que no disponen de personal no docente; en el CEIP Alejo Lorén Albareda (Caspe) denuncian que no tienen fisioterapeuta y en el IES Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro concretan que tienen una plaza de personal de limpieza sin cubrir desde hace un año.

A esta falta de personal no docente, a la que también hacen referencia otros centros de Zaragoza provincia, se suma la ausencia de profesores, según revela el informe de CGT. La información recopilada por el sindicato expone que esta es una necesidad repetida en las tres provincias, y se da en centros como el IES María Moliner de Zaragoza, desde el que cuentan que tienen "un permiso de paternidad sin cubrir" o el Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro, desde el que señalan que les falta un profesor de tecnología y otro en Formación Profesional.

En cuanto a personal, varios centros de Zaragoza hacen referencia a que profesores mayores de 55 años no han podido acogerse a la reducción que les corresponde, que es de dos horas. "Las compañeras mayores de 55 años no han podido acogerse a la reducción que les corresponde por falta de cupo", señalan desde el CEIP Octavus de Utebo. En otros casos, "no se cubren las reducciones de mayores de 55 años ni las de la hora lectiva en Primaria", como así indican desde el CPI Arcosur.

Desde el Departamento de Educación explican que los profesores tienen dos reclamaciones por cupo de mayores de 55 años que no se haya cubierto. En cuanto a personal docente, defienden que cada semana se realizan dos llamamientos extraordinarios y, algunas semanas, tres. Sostienen que ahora hay 400 cupos más que el curso pasado. Lo que exponen los centros es que los cupos no están completos y que las reducciones horarias para maestros de Primaria y docentes de más de 55 años no se cubren.

Desde Educación recuerdan además que solicitaron al ministerio que articulara medidas para paliar esta falta de docentes que sufre Aragón, y también otras comunidades, como que los estudiantes del máster del Profesorado puedan ejercer la docencia, una medida ya puesta en marcha en la comunidad, o que los maestros de Primaria puedan dar clase en 1º y 2º de ESO. "Su respuesta ha sido el silencio", señalan.

En cuanto a personal no docente, desde Educación reconocen que hay incidencias "puntuales" para cubrir determinados puestos, sobre todo en el medio rural, pero defienden que el Gobierno de Jorge Azcón ha modificado las RPT (Relaciones de Puesto de Trabajo) para poder reforzar 15 centros de Aragón con 33 nuevos puestos.

CGT y Educación tienen pendiente una reunión en la que se abordarán estas cuestiones, según acordaron el pasado 21 de enero, segundo día de la huelga educativa en Aragón