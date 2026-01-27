Zaragoza convocará 554 plazas en 2026: 69 oposiciones y 109 de Policía Local

El Ayuntamiento de Zaragoza convocará este año un total de 554 plazas correspondientes a 69 procesos de oposición diferentes con el objetivo de cubrir las necesidades de la plantilla municipal y garantizar la prestación del servicio público a la ciudad.

Entre el amplio abanico de profesiones que requiere la gestión municipal, se buscan arquitectos, ingenieros industriales, economistas, informáticos, auxiliares administrativos, profesor de danza, trabajadores sociales, mecánicos, albañiles u oficiales de museos, entre otros. Los detalles los ha aportado este martes el consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, quien ha resaltado el "importante esfuerzo" que realiza el departamento de Recursos Humanos para gestionar y sacar adelante todos los procesos de oposición con la transparencia y garantía que requiere la Administración pública.

"Ellos hacen posible que las necesidades de la ciudad estén cubiertas con la mano de obra especializada para atender todos los servicios municipales, desde la movilidad hasta urbanismo, pasando por los museos, los centros cívicos o los servicios sociales, sin olvidar la seguridad ciudadana", ha manifestado. Precisamente, con el objetivo de hacer de Zaragoza una ciudad cada vez más segura, una prioridad para el Gobierno municipal, este año se convocarán 109 plazas de Policía Local, 51 de las cuales serán de turno libre, mientras que otras 51 serán para promoción interna y siete para movilidad.

Para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios se ofertarán 39 plazas de promoción interna, ya que en septiembre de 2025 se incorporaron al Cuerpo municipal 71 nuevos bomberos. Del total de las plazas (554) que se convocarán en 2026 en el ayuntamiento, 291 son de turno libre, es decir contribuyen a crear de empleo, mientras que 115 son de promoción interna. Mendoza ha recordado que desde 2019, año en el que PP gobierna el ayuntamiento, hasta 2025 se han realizado siete Ofertas de Empleo Público, una más de la que correspondía a este periodo de tiempo, lo que supone un total de 2.566 plazas ofertadas.

No sólo eso, ha añadido, sino que además las dos OEP correspondientes a 2024 y 2025 se aprobaron por unanimidad, es decir con el apoyo de los ocho sindicatos con representación municipal.

"Esto es algo inédito, no había ocurrido nunca en la historia del consistorio", ha comentado Mendoza, quien ha señalado que, además de la creación de empleo público, estas ofertas han dado la oportunidad a los trabajadores municipales de avanzar en su carrera profesional, incluyendo puestos de promoción interna".

"Además las convocatorias alcanzan el máximo legal en la tasa de reposición", algo relevante ya que actualmente la tasa de ocupación de la plantilla municipal alcanza el 91 % frente al 82 % de 2019, y este porcentaje, en una organización de más de 5.000 empleados, es prácticamente, según palabras de Mendoza, hablar de "pleno empleo".

Esta ocupación, ha dicho, es todavía más alta, "cercana al 100 %", en los cuerpos de Policía Local y Bomberos, en consonancia con la prioridad del Gobierno de hacer de Zaragoza una ciudad más segura.

Por último, Mendoza ha resaltado también el esfuerzo realizado en el último mandato para reducir la tasa de temporalidad en un Ayuntamiento en el que había funcionarios que llevaban trabajando como interinos casi 20 años. La tasa de temporalidad se sitúa ahora en un 1,7 %, muy por debajo del 8 % que marca la ley. En 2019 se encontraba en un un 19 %.

Para atender las necesidades de la plantilla municipal y los nuevos procesos, la concejalía de Personal, dentro del Área de Participación Ciudadana y Régimen Interior, cuenta con una partida de 302 millones de euros en el proyecto de presupuestos de 2026, lo que supone un 6,38 % más.