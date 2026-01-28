Abandono escolar en Aragón: un 12,3% de los alumnos mayores de 18 años lo deja
Ocho de cada diez jóvenes de entre 20 y 24 años terminó la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), aunque en el caso de las mujeres este porcentaje es casi diez puntos mayor
La tasa de abandono educativo temprano, el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y que no ha seguido ningún tipo de formación, se sitúa en Aragón en el 12,3%, por debajo de la media nacional, del 12,8%.
En el conjunto nacional, ocho de cada diez jóvenes de entre 20 y 24 años terminó la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), aunque en el caso de las mujeres este porcentaje es casi diez puntos mayor.
En 2025 esta tasa ha marcado un mínimo histórico y se ha reducido 0,2 puntos después de que se situara en el 13% en 2024 y haya bajado del 20%, nivel de 2015.
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha señalado tras analizar los datos de la Encuesta de Población Activa, publicados este martes que la distancia respecto a la media de la Unión Europea (del 9,4 % en 2024) se ha reducido 3,4 puntos frente a los 9 puntos que existía hace diez años.
La EPA señala una diferencia de casi seis puntos y medio entre el abandono escolar temprano de los hombres (15,9%) y de las mujeres (9,5%) y mientras en los varones aumentó en 0,2 puntos respecto a 2024 entre las mujeres descendió 0,5 puntos.
Entre los jóvenes de 20 a 24 años la diferencia es todavía mayor, y mientras el 85 % de las chicas completaron la ESO en 2025, entre los hombres la tasa se reduce al 76%.
El porcentaje de población de entre 20 y 24 años que alcanzó al menos el nivel de secundaria en 2025 subió casi 12 puntos y ha reducido su distancia con la media de la UE en 4,7 puntos, teniendo en cuenta el último dato de 2024, que era del 85%.
Murcia, con la tasa más alta: 20,6%
La situación del abandono temprano de la educación y la formación en 2025 por comunidad autónoma mantiene diferencias significativas y Murcia destacó en 2025 por tener la tasa más alta, del 20,6%.
Canarias (15,9%), Castilla-La Mancha (15,7%), La Rioja (15,5%), Baleares (15,2%) y Extremadura (15%) son también comunidades con tasas elevadas, mientras que el País Vasco (3,6%), la Comunidad Foral de Navarra (7,8%) y Cantabria (8,9%) mantienen los niveles más bajos.
Por debajo de la media española del 12,8% se encuentran también, Madrid (9,5%), Castilla y León (10,2%), Galicia (10,4%), Asturias (10,6%), Ceuta (11,7%) y Aragón (12,3%).
Por otra parte, el 52,5% de la población entre 25 y 34 años alcanzó en 2025 el nivel de educación superior, situándose por encima de la media europea de 2024 (44%).
- Cierran por sorpresa los dos últimos locales de 'Mi Marrano' en Zaragoza
- Natalia Chueca, sobre el tranvía: 'Si la ciudad sigue creciendo, después de la ampliación de la línea 1 habrá que hacer la línea 2
- ¿Quién ha ganado el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría?
- El 'efecto Sánchez' reactiva 'el orgullo' del PSOE en Aragón para las elecciones del 8F
- Ayuso visita uno de los restaurantes más emblemáticos de Aragón para comer ternasco: 'Le ha encantado
- Cabezazos, patadas y un intento de apuñalamiento: denuncian la brutal agresión a cuatro educadores del centro de acogida de menores de Zaragoza
- Los dos municipios con más tasa de paro de Aragón llaman a la calma: 'El empleo goza de buena salud
- Gonzalo Bernardos se pronuncia sobre el debate entre Azcón y Alegría y señala un claro perdedor: 'Lo ha hecho francamente mal