Abandono escolar en Aragón: un 12,3% de los alumnos mayores de 18 años lo deja

La tasa de abandono educativo temprano, el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y que no ha seguido ningún tipo de formación, se sitúa en Aragón en el 12,3%, por debajo de la media nacional, del 12,8%.

En el conjunto nacional, ocho de cada diez jóvenes de entre 20 y 24 años terminó la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), aunque en el caso de las mujeres este porcentaje es casi diez puntos mayor.

En 2025 esta tasa ha marcado un mínimo histórico y se ha reducido 0,2 puntos después de que se situara en el 13% en 2024 y haya bajado del 20%, nivel de 2015.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha señalado tras analizar los datos de la Encuesta de Población Activa, publicados este martes que la distancia respecto a la media de la Unión Europea (del 9,4 % en 2024) se ha reducido 3,4 puntos frente a los 9 puntos que existía hace diez años.

La EPA señala una diferencia de casi seis puntos y medio entre el abandono escolar temprano de los hombres (15,9%) y de las mujeres (9,5%) y mientras en los varones aumentó en 0,2 puntos respecto a 2024 entre las mujeres descendió 0,5 puntos.

Entre los jóvenes de 20 a 24 años la diferencia es todavía mayor, y mientras el 85 % de las chicas completaron la ESO en 2025, entre los hombres la tasa se reduce al 76%.

El porcentaje de población de entre 20 y 24 años que alcanzó al menos el nivel de secundaria en 2025 subió casi 12 puntos y ha reducido su distancia con la media de la UE en 4,7 puntos, teniendo en cuenta el último dato de 2024, que era del 85%.

Murcia, con la tasa más alta: 20,6%

La situación del abandono temprano de la educación y la formación en 2025 por comunidad autónoma mantiene diferencias significativas y Murcia destacó en 2025 por tener la tasa más alta, del 20,6%.

Canarias (15,9%), Castilla-La Mancha (15,7%), La Rioja (15,5%), Baleares (15,2%) y Extremadura (15%) son también comunidades con tasas elevadas, mientras que el País Vasco (3,6%), la Comunidad Foral de Navarra (7,8%) y Cantabria (8,9%) mantienen los niveles más bajos.

Por debajo de la media española del 12,8% se encuentran también, Madrid (9,5%), Castilla y León (10,2%), Galicia (10,4%), Asturias (10,6%), Ceuta (11,7%) y Aragón (12,3%).

Por otra parte, el 52,5% de la población entre 25 y 34 años alcanzó en 2025 el nivel de educación superior, situándose por encima de la media europea de 2024 (44%).