Abascal rechaza la regularización extraordinaria de inmigrantes: "Las tiranías desprecian a su propio pueblo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha rechazado este miércoles la regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno de España desde el municipio de Villarluego, en Teruel, donde ha vuelto a participar en un acto electoral de su partido de cara a las elecciones del próximo 8 de febrero.

En un encuentro con medios de comunicación al que ha llegado tarde por la nieve, Santiago Abascal ha defendido que "no se puede regularizar al que ha entrado ilegalmente en nuestro país, pero ya sabemos lo que quiere Sánchez: estos días hemos conocido la noticia de que medio millón de personas iban a dejar de votar al Partido Socialista para votar, entre otros, a Vox, y quieren sustituirlas; primero los regularizan, después les dan las ayudas sociales y dentro de un tiempo les dan la nacionalidad con mucha facilidad".

"Ya se ha concedido un millón de nacionalizaciones y sabemos que Sánchez quiere otro millón antes de que se pueda votar", ha asegurado el líder de Vox.

Del mismo modo, Abascal ha considerado la regularización "extraordinariamente grave", argumentando "las consecuencias que traen para los servicios públicos y sanitarios y a la inseguridad en las calles".

Ha expresado su sorpresa por que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "cuando ha sido preguntado por este asunto de la regularización de medio millón de personas que han entrado ilegalmente a España, no ha hablado de esos problemas que se van a ocasionar y lo único que ha dicho es que esta es una medida que beneficia a Vox".

Azcón "no dice nada de las consecuencias de las políticas criminales de Sánchez que parece que no le preocupan pero sin embargo están aterrorizados con que beneficia a Vox, con que Vox tenga más fuerza y Vox les haga cambiar las políticas que Partido Popular y Partido Socialista han pactado conjuntamente en todas partes", ha denunciado Abascal, que ha recordado que "el PP votó a favor de tramitar la regularización de medio millón de personas hace un año en el Congreso de los Diputados".

El presidente de Vox ha aludido a las recientes denuncias de trabajadores de centros de menores de Zaragoza por agresiones físicas y verbales, "un problema aterrador que está ocurriendo en toda España, en los centros de acogida de inmigrantes o de supuestos jóvenes que no son jóvenes".

Señala a Sánchez, Ábalos y Puente por el accidente de Adamuz

Abascal ha señalado que "el Gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en hacer avanzar su agenda criminal", indicando que el Consejo de Ministros ha aprobado una indemnización de 20 millones de euros para los familiares y las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), pero "no son los españoles los que deberían pagar estas indemnizaciones, deberían pagarlas de su propio bolsillo Sánchez, Ábalos y Puente, aquellos que son responsables directos de este accidente como consecuencia de no haber mantenido las infraestructuras ferroviarias y de haber gastado en otras cosas, algunas de ellas totalmente indecentes".

Tras rechazar en el Pleno del Congreso de los Diputados el decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones, Abascal ha seguido insultando y ha dicho que "lo peor que le puede pasar a un país es padecer un gobierno de delincuentes, mafiosos y tramposos" porque "hay que ser muy delincuente y muy malnacido" para incluir en el mismo decreto "la defensa de los 'okupas' y la revalorización de las pensiones".