Alegría critica que el voto en contra del PP perjudica a 290.000 pensionistas aragoneses

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha mostrado su "absoluto enfado" por el voto contrario del PP a la revalorización de las pensiones registrado esta semana en el Congreso, una decisión que afectará directamente a unos 290.000 pensionistas aragoneses.

Tras reunirse con la comunidad educativa en Caspe (Zaragoza) en el marco de la campaña electoral para el 8 de febrero, Alegría ha apuntado que desde 2018 hasta la actualidad, gracias a las políticas del Gobierno progresista, los pensionistas aragoneses hayan visto incrementadas sus prestaciones en aproximadamente 420 euros mensuales, lo que supone una mejora de casi 6.000 euros al año.

Y ha añadido que, "el voto en contra del PP a la revalorización" supondrá que un pensionista de la provincia de Zaragoza cobre 620 euros menos al año, mientras que en las provincias de Teruel y Huesca la pérdida será de 550 euros anuales.

Noticias relacionadas

"Una vez más hemos comprobado cómo el Partido Popular, por su sectarismo ideológico, ha abandonado a más de 290.000 pensionistas aragoneses que año a año han visto revalorizarse su pensión", ha lamentado Alegría.