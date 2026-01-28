Alegría critica que el voto en contra del PP perjudica a 290.000 pensionistas aragoneses
La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón ha criticado el rechazo de los populares en el Congreso al decreto de revalorización de las pensiones, que incluía también otras propuestas del Gobierno central
La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha mostrado su "absoluto enfado" por el voto contrario del PP a la revalorización de las pensiones registrado esta semana en el Congreso, una decisión que afectará directamente a unos 290.000 pensionistas aragoneses.
Tras reunirse con la comunidad educativa en Caspe (Zaragoza) en el marco de la campaña electoral para el 8 de febrero, Alegría ha apuntado que desde 2018 hasta la actualidad, gracias a las políticas del Gobierno progresista, los pensionistas aragoneses hayan visto incrementadas sus prestaciones en aproximadamente 420 euros mensuales, lo que supone una mejora de casi 6.000 euros al año.
Y ha añadido que, "el voto en contra del PP a la revalorización" supondrá que un pensionista de la provincia de Zaragoza cobre 620 euros menos al año, mientras que en las provincias de Teruel y Huesca la pérdida será de 550 euros anuales.
"Una vez más hemos comprobado cómo el Partido Popular, por su sectarismo ideológico, ha abandonado a más de 290.000 pensionistas aragoneses que año a año han visto revalorizarse su pensión", ha lamentado Alegría.
