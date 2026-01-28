Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Azcón promete un aval del 15% para la compra de vivienda a los jóvenes

El candidato del PP asegura que uno de los frenos a la adquisición de viviendas es la falta de ahorro y por eso ayudaría a pagar la entrada de las casas

El candidato del PP, Jorge Azcón, este miércoles en Figueruelas, junto a Octavio López y Alberto Núñez Feijóo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Figueruelas

En un acto en Figueruelas bajo la lluvia y sin preguntas, el candidato del PP y presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha aprovechado la visita del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, para lanzar una de sus principales promesas esta campaña.

Si Azcón sigue siendo presidente de Aragón después del 8 de febrero, se compromete a avalar el 15% de la entrada de la compra de una vivienda a los jóvenes aragoneses. Así lo ha anunciado en un acto en el que ha desgranado también que el plan Aragón+3000 de vivienda en municipios medianos se realizará en cinco lotes.

El presidente aragonés ha señalado su intención de “apoyar a quien quiere comprar una vivienda y tiene el problema de que no ha tenido capacidad de ahorro”, pero sí de pagar la hipoteca porque “actualmente están pagando un alquiler”. “Con el aval joven emprende, el Gobierno de Aragón se hace cargo de la diferencia hasta el 95% de ese 20% de la entrada que piden las entidades financieras, con un aval a 15 años”, ha explicado.

