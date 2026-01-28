La borrasca Kristin pone en alerta a Aragón: carreteras cortadas, nevadas y fuertes rachas de viento

La borrasca Kristin, la undécima de la temporada y quinta durante este mes de enero, ha entrado con fuerza esta madrugada en la península con vientos huracanados con rachas de más de 100 km/h en puntos de Extremadura y Andalucía, donde también se han registrado precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro a primera hora de la mañana.

El avance del temporal va a barrer el país de suroeste extendiendo un manto de lluvia y nieve a su paso durante este miércoles, que será el momento álgido de este episodio invernal. Extremadura y sur de Andalucía serán las zonas que van a padecer a Kristin con mayor virulencia, en forma de lluvia y fuertes rachas de viento, pero sus efectos se van a extender por todo el país y golpear de lleno a Aragón.

El impacto de la borrasca en la comunidad irá in crescendo con el paso de las horas, entrando por Albarracín, donde ya se han registrado las primeras precipitaciones, y avanzando por todo el territorio aragonés hacia el norte. Al final del día, según las previsiones, Kristin dejará acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en las provincias de Zaragoza y Teruel y algo menores en la de Teruel.

Precipitaciones acumuladas hasta la medianoche del jueves 29 de enero / @Meteored

Afecciones y fuertes rachas de viento

Este paso del temporal Kristin vendrá acompañado de una caída de la temperatura y de la cota de nieve, de manera que se espera que nieve en amplias zonas de Aragón. Especialmente significativos serán las nevadas en la provincia de Teruel, donde podrían darse acumulados de 5 centímetros a partir de los 1.200 metros, pero también podría nevar en cualquier punto de Teruel, salvo en los municipios del Bajo Aragón, y en la ibérica de Zaragoza. En estas zonas, la cota de nieve ha caído hasta los 1.000 y 700 metros, respectivamente.

También nevará en el Pirineo, con una capa extra de 5 centímetros a partir de los 900 metros, para continuar acumulando espesor y engrosar unas cifras históricas en el pasado reciente; y en el sur de Huesca, con la cota a 600 metros.

Acumulado de nieve hasta las 00 horas del jueves 28 de enero / @Meteored

Las nevadas que se han registrado hasta el momento están afectando al tráfico rodado por Aragón con afecciones en 15 carreteras hasta el mediodía. Están cortadas la TE-68 entre Guadalaviar y Albarracín (Teruel) por la nieve; y por riesgo de avalanchas la A-136 en el paso a Francia por el Portalet y la A-139 y la A-2606 en Benasque.

También hay un puñado de vías en nivel rojo por las nevadas, que obliga a circular con cadenas o neumáticos de invierno y lo prohíbe para vehículos articulados. En Teruel, la A-1704 entre Frías de Albarracín y Albarracín; la TE-V-9033 entre Villar del Cobo y Tramacastilla; la TE-V-9032 entre Guadalaviar y Albarracín; la A-2515 entre Cella y Bronchales; la A-1511 entre Santa Eulalia y Orihuela del Tremendal; la A-2520 entre La Puebla de Valverde y Camarena de la Sierra; la A-2705 entre Alcalá de la Selva y Linares de Mora y la A-228 entre Mora de Rubielos y Allepuz.

En la provincia de Huesca están en nivel rojo la A-2611 en Bielsa y la A-2617 en Benasque.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos el aviso amarillo por el viento en toda la provincia de Teruel, donde podrían registrarse rachas de hasta 80 kilómetros por hora en Albarracín y Jiloca, Gúdar y Maestrazgo; y de 70 kilómetros por hora en el Bajo Aragón. Por su parte, la Ibérica de Zaragoza también está en riesgo por rachas de hasta 80 kilómetros por hora.