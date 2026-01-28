Carmen Pascual (77 años), afiliada histórica del PP: "No cobramos y estamos toda la campaña al pie del cañón"

Carmen Pascual remueve su café a la espera de una charla sobre una de sus grandes aficiones: una campaña electoral dentro del Partido Popular. En sus espaldas, esta veterana afiliada acumula 39 años de militancia y «muchas, muchas» carreras hacia Gobiernos nacionales, autonómicos o municipales. «Y todo empezó de manera circunstancial», afina Carmen, que sí admite estar «siempre identificada con los valores del PP» y ser votante «de toda la vida» antes de firmar el carné que le hacía partícipe de «la familia» popular.

«Entré con mi hija y empecé colaborando», recuerda esta zaragozana, que ahora vive las campañas «como una fiesta». Tres semanas intensas, destaca, pero que junto a «los buenos amigos» que ha hecho dentro de la formación son «de mucho trabajo y de muchísima ilusión». «Muchísimo» sirve también para definir todo lo que ha hecho Carmen hasta ahora en una campaña del PP: «He sido interventora, apoderada, he llamado a gente y he dado a información, he tocado todos los palos». No es complicado convencer a esta jubilada: «En cuanto me dicen que hay que movilizar, me organizo en casa y movilizo a quien haga falta. Y lo hago con ilusión porque he encontrado gente buena y muchos amigos dentro del PP».

Con alguno de ellos, por ejemplo, llegó a protagonizar un vídeo de campaña. «Me llamaron corriendo para grabar, por si podía llevar a uno de mis nietos», cuenta Carmen, que tuvo que pedir permiso a los padres de la criatura: «Llamé a mi hija, que me dijo que igual no me gustaba cómo iba vestido». ¿Solución? «Otra chaqueta más maja para salir en el vídeo del Parque Grande».

A sus 77 años, Carmen ha visto muchos cambios en la política. Sobre el PP que hoy lidera Jorge Azcón, considera que «hay mucha más gente joven» que en otros tiempos. Y que la relación entre escalafones es diferente: «Yo antes veía a los que mandan más en tu sitio, pero ahora te saludan, abrazan y si te los encuentras por la calle se interesan por ti y tu familia». «Hemos ganado mucho», defiende.

Carmen, minutos antes de la entrevista con este diario. / RUBÉN RUIZ

Esos líderes de hoy ya no organizan mítines como los de antes. Ni en el PP ni en ningún otro partido se buscan plazas de toros o grandes anfiteatros para conjurar a la militancia de cara a la próxima cita electoral. «Todo está mucho más fraccionado», considera Carmen, que cree que «antes solo había o PP o PSOE». «Nosotros hemos tenido días memorables en plazas de toros», recuerda la veterana conservadora, que incluye en su análisis otro factor: «Las redes sociales. Su inmediatez no se puede negar. Tienes un acto mañana, llamas por teléfono, pero es que en redes se mueve mucho y mucho más rápido». No quiere descartar que el PP aragonés vuelva algún día a recintos más grandes, porque «hay muy buen rollo y la gente creo que tiene ganas».

La buena sintonía dentro del partido Carmen también la siente en la calle. «En esta campaña no ha habido nadie que me haya contestado mal», rememora la popular sobre las tardes que ha pasado en alguna mesa de información, concretando asuntos del programa conservador o de las razones del adelanto electoral. «No hay malas maneras», dice la jubilada, que síconstriñe «la crispación a una cosa de redes sociales». No fue así en otros tiempos: «A mí me han llegado a llamar criminal por pedir el voto para el PP en la época del 11M».

La clave para no tener problemas es «la educación»: «Yo me acerco y pregunto a la gente si quiere información, si quiere saber algo del partido. Pero también evito cualquier tipo de conflicto. La gente ahora es más normal y no se hacen desprecios como sí pasaba antes».

Lo que sí que se encuentran son peticiones. «Hay personas que nos valoran mucho por ser voluntarios, porque no cobramos nada estando al pie del cañón y porque te dicen ‘dile al de arriba que haga esto», comenta entre risas Carmen, que defiende el papel de la política: «Fíjate lo que ha pasado esta mañana. El asesor del partido y yo hemos ayudado a una mujer a resolver una cosa que no sabía sobre una pensión contributiva».

"A mi Jorge (Azcón), que no me lo toquen. Es el mejor candidato que puede haber para Aragón"

Preguntada por si en algún momento hubo dudas sobre seguir en el partido, Carmen dice que «jamás» y que se identifica «con los valores, con ese estilo de vida» que hay en el PP.

Noticias relacionadas

Sobre su candidato, ni media duda. «No soy muy objetiva, pero a mi Jorge no me lo toques», bromea Carmen, que conoce al aspirante a la Presidencia de Aragón desde «jovencito, cuando estaba en Nuevas Generaciones». «Una vez nos dio una charla de oratoria», recuerda la afiliada. ¿Cómo fue? «Fenomenal».