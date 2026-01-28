La falta de personal en Correos amenaza la garantía del voto en Aragón
CCOO denuncia quea situación es especialmente grave en las unidades de reparto de San José, Torrero, La Paz, Las Fuentes y el centro
CCOO ha denunciado que Correos afronta las elecciones autonómicas de Aragón del 8 de febrero con una insuficiencia de plantilla cercana al 40% en algunos centros, lo que pone en riesgo la correcta tramitación y entrega del voto por correo.
El sindicato responsabiliza al presidente de la compañía, Pedro Saura, de aplicar una política de "contratación cero" que impide cubrir vacantes estructurales por jubilaciones, bajas y permisos, obligando a la plantilla restante a asumir toda la carga de trabajo.
Según informa el sindicato en un comunicado, en Zaragoza, la situación es especialmente grave en las unidades de reparto de San José, Torrero, La Paz, Las Fuentes y el centro, donde se acumulan miles de certificados y notificaciones desde diciembre.
Añade además que en localidades como Sos del Rey Católico (Zaragoza), el servicio electoral depende de un solo cartero cuando la plantilla es de tres y que en Huesca y Teruel las carencias son similares, agravadas por la dispersión poblacional de ambas provincias, al tiempo que advierte de que en las oficinas se prioriza la venta de seguros AXA sobre la atención al voto por correo.
El sindicato exige a Saura refuerzos inmediatos en reparto y oficinas para garantizar que la ciudadanía de Aragón, con 209 municipios con menos de 100 habitantes, pueda ejercer su derecho al voto "con suficiencia y tranquilidad".
