El Gobierno de Aragón aprueba una oferta de empleo extraordinaria de 1.422 plazas en el Salud

El Gobierno de Aragón ha dado luz verde, en un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este miércoles, a una oferta extraordinaria de empleo público para estabilizar 1.422 plazas en el Servicio Aragonés de Salud, que fue aprobada el pasado 22 de diciembre en la Mesa Sectorial de Sanidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz, Mar Vaquero, ha señalado que esta es la cuarta Oferta de Empleo Público que aprueba el Salud en esta legislatura, tras las 1.020 plazas de noviembre de 2023, las 509 de abril de 2024 y las 1.318 de julio de este año. En total, suman 4.269 plazas en todas las categorías profesionales, tanto sanitarias como no sanitarias.

En esta última OPE, apoyada por todos los sindicatos, se incluyen un total de 111 plazas para facultativos especialistas de área (FEA), de 26 especialidades hospitalarias distintas, 64 plazas de Medicina de otros niveles asistenciales, 41 de médicos de Atención Primaria, 20 de Urgencias y Emergencias y tres de Pediatría de Atención Primaria.

También se incluyen 439 puestos de enfermería generalista y 74 de especialidades -16 de Enfermería Familiar y Comunitaria, 14 de Enfermería Geriátrica, 21 para Enfermería Pediátrica y otras 23 para Enfermería especializada en Salud Mental-.

Noticias relacionadas

El resto de plazas, 727, se reparten entre puestos de categorías sanitarias, siendo las más mayoritarias los 98 puestos de técnicos sanitario de distintos perfiles y las 328 de técnico en cuidados auxiliares de Enfermería, o no sanitarias, como 86 de celador.