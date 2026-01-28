El Gobierno de Aragón aprueba la Oferta de Empleo Público de 2026 con 1.318 plazas

Nuevo impulso del Gobierno de Aragón a la función pública. El Ejecutivo autonómico, reunido este miércoles en Consejo de Gobierno, ha aprobado la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) para el presente año. El Gobierno aragonés impulsa un proceso con 1.318 plazas destinadas a "reforzar los servicios públicos y a mejorar la atención a la ciudadanía". Desde el Pignatelli afirman que esta oferta vuelve a cumplir "pore segundo año consecutivo" los plazos legales para la presentación de la oferta, después de llegar a un acuerdo mayoritario con los sindicatos.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el reparto de estas futuras plazas. 839 puestos serán de turno libre, es decir, por oposición, mientras que otras 479 plazas se reservan para la promoción interna, para que aquellos funcionarios que deseen mejorar en la escala de la Administración pública puedan hacerlo. El Ejecutivo autonómico también guarda 67 plazas para personas con discapacidad, distribuidas entre discapacidad física o sensorial, discapacidad intelectual y enfermedad mental, y cupos específicos para mujeres víctimas de violencia, personas transexuales y víctimas del terrorismo, reforzando el compromiso del Gobierno de Aragón con la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

"La OPE de 2026 refuerza especialmente los sectores prioritarios, como la gestión de los recursos públicos, el control financiero y jurídico, la atención social, el empleo, la sanidad administrativa, la prevención de incendios y la atención directa a la ciudadanía, contribuyendo a garantizar unos servicios públicos de calidad y adaptados a las necesidades actuales", apuntan fuentes del Gobierno autonómico.

La consejería de Administración Pública, liderada por Roberto Bermúdez de Castro, destaca que el anuncio de estas 1.318 plazas supone un hito en el último lustro, por ser la convocatoria con más puestos movilizados. El año pasado fueron 919 plazas y en 2024 la cifra se quedó en 706. En los años anteriores, 2023 y 2022, las plazas movilizadas fueron 939 y 898, respectivamente, pero ambas convocatorias incluían el proceso de estabilización interno en el que ha estado inmerso el Gobierno aragonés enlos últimos años.

Todas las plazas están dotadas presupuestariamente y derivan de los puestos incluidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración autonómica. La oferta se ha elaborado, además, con un amplísimo consenso de los agentes sociales en la Mesa Sectorial de Administración General, donde tres de los sindicatos presentes votaron a favor y otro se abstuvo.