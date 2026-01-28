Estalla otra polémica para el ministro Puente en Aragón: dos contratistas paralizan una obra estratégica de la A-23 porque piden más dinero

Las obras de construcción de la variante de Sabiñánigo, tramo perteneciente a la autovía A-23, están paralizadas. Y no es por la lluvia o la nieve que está cayendo estos días en la zona, sino porque las dos empresas que la están ejecutando, Aldesa Construcciones y Rover Infraestructuras, han decidido unliateralmente detener los trabajos mientras el Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de Carreteras, no dé el visto bueno a un modificado de la obra que encarece el precio y alarga el plazo de ejecución.

Se trata del tramo Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oeste, que se adjudicó y formalizó el contrato en noviembre de 2019, entonces con un plazo de ejecución de 40 meses y por un precio de 70.922.302,78 euros (IVA incluido) siendo la oferta más ventajosa de las 21 que recibió la licitación pública. Pues bien, más de seis años después de aquella firma, casi el doble del plazo que la propia contratista ofertó, este proyecto ya va por una duración, ya aprobada, de 68 meses y un coste global de más de 108 millones de euros, casi 39 adicionales.

Básicamente, este desfase en el plazo y en el coste es así porque ya se les dio el visto bueno a dos modificados de obra, el último de ellos a finales del año pasado. Oficialmente, según aparece publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, el primer incremento se registró al firmarse en julio de 2022, casi tres años después de la adjudicación, por un valor de 12,48 millones de euros, y un plazo adicional de 15 meses sobre el calendario previsto. Entonces, si se hubiera cumplido el compromiso de las contratistas, la variante debería haberse finalizado en marzo de 2023.

El plazo de ejecución global actualmente se estima que rondará los 108,3 millones de euros y el plazo de ejecución se alargaría hasta los 68 meses, que en base al acuerdo de adjudicación, debería haberse culminado a finales del año pasado. Pero obviamente no fue así y por contra se aprobó un segundo modificado de la obra el 30 de diciembre de 2025, es la fecha de publicación, por un valor adicional de 10,77 millones.

En definitiva, con pocos días de diferencia, ahora está sobre la mesa un tercer modificado, del que no ha trascendido ni la cantidad adicional sobre un presupuesto que ya se ha encarecido más de un 40% y con más de dos años extra de plazo de ejecución. Tampoco el Ministerio de Transportes ha facilitado ninguna información, solo ha asegurado que la paralización de los trabajos obedece a una decisión "unilateral" de las dos contratistas de la obra.

Una circunstancia que estos días es visible a pie de obra, aunque también influyen las condiciones meteorólogicas, en forma de lluvia y nieve copiosas, que también impiden avanzar en la construcción. Pero mientras dure esa negociación no hay previsión de retomar la actividad, y se desconoce si el ministerio que dirige el ministro Óscar Puente va a ejercer algún tipo de medida contra las empresas.

Además, esta polémica surge después de las críticas que arrecian contra el ministro desde partidos como el PP por su gestión y mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, a raíz de la tragedia en Adamuz en un accidente entre un Iryo descarrilado y un Alvia que colisionó con él en un accidente en el que perdieron la vida 45 personas. Un siniestro que se ha traspasado a otras líneas como la de alta velocidad entre Madrid y Calatayud, donde tuvieron que imponer limitaciones de velocidad por incidencias en la vía, y que el propio Puente ya ha anunciado que se renovará este mismo año. Por si fuera poco ahora estalla este 'fuego' con el tramo de Sabiñanigo en la A-23, con importantes afecciones a la movilidad en la zona y con las contratistas en rebeldía porque piden más dinero por unas obras que ya acumulan un importante desfase económico y en el plazo.