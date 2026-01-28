La regularización del Gobierno permitirá legalizar a hasta 16.000 migrantes en Aragón

Entre 15.000 y 16.000 migrantes en situación irregular podrán beneficiarse de la regularización impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Una medida aprobada ayer en el Consejo de Ministros que el Ejecutivo pactó con Podemos y que fue anunciada este lunes por la eurodiputada y exministra Irene Montero, que ya adelantó que afectaría a entre 500.000 y 800.000 personas, según los datos facilitados por la formación morada.

En Aragón serían entre 15.000 y 16.000 las personas que podrían regularizar su situación, según los datos adelantados por el Delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán este miércoles. "Es una predicción", ha matizado tras celebrar la medida aprobada por el Gobierno del PSOE. "Es una buena noticia para España y para Aragón que se vaya a producir esta regulación de migrantes. Son personas que ya están con nosotros y no generan ningún efecto llamada porque tienen que cumplir unos requisitos, como haber solicitado la protección internacional el año pasado y, el resto del colectivo, demostrar que lleva residiendo en España al menos cinco meses".

Beltrán ha destacado que este proceso, que podría comenzar en abril y que sería la quinta vez en la historia de España que se produce, alcanza a los menores, que verán regularizada igualmente su situación. "Se va a dignificar a un colectivo importante de personas que ya están en nuestra sociedad y que podrán mejorar sus condiciones de trabajo", ha subrayado el Delegado del Gobierno en Aragón, que ha recalcado que "este colectivo mejora sustancialmente las bases de nuestro Estado de Bienestar, además de las financieras".

Beltrán ha explicado que los migrantes generan unos ingresos del 10% a la Seguridad Social y solo un 1% de los gastos. "Es un colectivo que aporta netamente y es fundamental que los tengamos regularizados", ha insistido, para recalcar que asumen puestos de trabajo de difícil cobertura. "El 14% de las altas en la seguridad social son migrantes que cubren trabajos que tienen que ver con la economía de los cuidados y la salud o la economía agraria", ha apuntado. Y ha añadido otro dato. "Solo en materia cárnica, todo lo que tienen que ver con mataderos y procesados, el 90% de la mano de obra es de migrantes".

Noticias relacionadas

Condiciones

El proceso tiene condiciones. La primera, solo podrán beneficiarse todos aquellos migrantes que no tengan antecedentes penales "relevantes", que estuvieran en España el 31 de diciembre de 2025 y que acrediten una estancia de al menos cinco meses en el país. Su estancia podrá demostrarse con un certificado del padrón, pero también podrá acreditarse con una amplia variedad de documentos como citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte o facturas de suministros.