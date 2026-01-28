El temporal obliga a suspender la producción en Stellantis Zaragoza

La dirección de la planta de Stellantis Zaragoza se ha visto obligada a paralizar la producción este miércoles debido al "grave problema de suministro" de componentes derivados del temporal y del cierre del estrecho de Gibraltar, según ha comunicado. La borrasca que está asolando a la Península ha afectado a la circulación de camiones, bloqueando vías de comunicando e impidiendo la llegada de proveedores a la fábrica.

Por este motivo, el paro productivo tendrá lugar este miércoles, en el turno de noche, y también este jueves, 29 de enero, en turnos de mañana y tarde. Esta situación ya ha sido comunicada en las distintas áreas.

Por otro lado, la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) parará una semana en marzo para acometer las obras necesarias para adaptar la instalación a llegada de Leapmotor. En detalle, el paro general de producción será del 2 al 6 de marzo y el trabajo de la línea 2 de montaje -la que se va a adaptar- se trasladará a la línea 1, según ha detallado el comité de empresa tras una reunión con la dirección de empresa.

La obra para el desembarco industrial de Leapmotor consiste en adaptar una de las dos líneas a los estándares y requerimientos técnicos de sus vehículos, cuya plataforma es algo más ancha. Esta línea 2 será la encargada de ensamblar los vehículos con sello chino -inicialmente el modelo B10-, con los que la fábrica de la Ribera Alta del Ebro inaugurará una nueva etapa en su apuesta eléctrica.

Por otro lado, desde el comité han trasladado su "disconformidad" con el procedimiento con el que la empresa "está imponiendo modificaciones de jornada y hora de prestación de servicio, concretamente por incumplimiento del preaviso mínimo de cinco días para que los trabajadores conozcan el dia y hora de prestación de servicios", según han denunciado. Detallan que este hecho se está produciendo en la nave de prensas.

"Se le ha solicitado que cualquier modificación en la jornada programada, tanto en dia como en hora, respete los cinco días de preaviso establecidos en el articulo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, así como los descansos diarios y semanales legalmente establecidos", añaden. En su comunicado apuntan que la dirección les trasladado que "en el plazo de una semana nos dará contestación para analizar el proceso actual y valorar posibles alternativas", dicen.

Jubilaciones

Por otro lado, desde la Comisión Permanente del comité indican que "se están produciendo errores" con las resoluciones de las jubilaciones ordinarias de los trabajadores que proceden de una jubilación parcial. Por ello, anuncian que se ha solicitado a la dirección la posibilidad de instar a la Seguridad Social que pueda resolver de oficio estos errores detectados "con las cotizaciones para el cálculo de las jubilaciones ordinarias".

"También se le ha recordado que se informe a los trabajadores y trabajadoras a la hora de acudir a firmar el contrato de relevo, que estén atentos a la hora de solicitar la jubilación ordinaria y reciban la resolución de la jubilación, y así puedan comprobar que las bases de cotización de los años en los que han estado con una jubilación parcial por contrato de relevo estén elevadas al 100%", concluyen en su comunicado.