Vuelven a salir a concurso público unas obras imprescindibles para las futuras piscinas de La Almozara en Zaragoza

Un contrato de 302.105,12 euros (IVA incluido) vuelve a salir a concurso público y servirá para ejecutar unas obras que son imprescindibles para la puesta en funcionamiento del futuro complejo deportivo y las piscinas municipales en el barrio de La Almozara. Aunque se trata de unos trabajos que no promueve el Ayuntamiento de Zaragoza, sino la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), en la que el consistorio tiene el 25% del accionariado, igual que la DGA, y es el Ministerio de Transportes, a través de Adif y Renfe, el que ostenta el 50% del mismo.

Se trata de la construcción de la línea subterránea de media tensión que tendrá una longitud de 1250 metros bajo una zanja de 1.217, y que conectará el entorno del Portillo con la avenida de Madrid y la de Ciudad de Soria para abastecer al futuro parque equipado de La Almozara, una pastilla de más de 13 hectáreas que incluye cuatro parcelas, una de ellas la que acogerá al CDM La Aljafería, que es un objetivo prioritario para la alcaldesa, Natalia Chueca, y para el Gobierno de Aragón entre los proyectos pendientes de esta sociedad pública.

Esta nueva licitación resurge después de que ZAV ya la sacara en mayo del año pasado, un contrato para dar suministro eléctrico al parque valorado en algo más de 202.000 euros (IVA incluido) y que llegó a ser adjudicado a la empresa Montajes Eléctricos García. En cambio, el adjudicatario terminó renunciando por un "error humano" que le impedía mantener su propuesta económica. Eso provocó que finalmente quedase desierto y obligase a la sociedad pública a repensar el contrato, que finalmente se ha encarecido en 100.000 euros más.

Los trabajos previstos en esta segunda licitación contemplan seis semanas de plazo de ejecución, para que terminar la totalidad de la línea de media tensión que "discurrirá por zanja bajo tubo, constituida por un circuito, con cable de 400 milímetros cuadrados de aluminio". "Los puntos de conexión de la nueva línea subterránea de 10 kV serán en la nueva celda de línea a instalar por E-Distribución Redes Digitales en el Centro de Transformación existente en la llamada 'Milla Digital 11' y la celda de línea a instalar en la Subestación Eléctrica 'Portillo'", apunta en los pliegos de condiciones.

"El recorrido de las instalaciones a ejecutar comenzará en los puntos de conexión y discurrirá por las calles Fray José Casanova, avenida ciudad de Soria, avenida Madrid y San José María Escrivá de Balaguer", añade el contrato licitado, que también detalla que "las canalizaciones se ejecutarán por terrenos de dominio público, bajo las calzadas, y se evitarán ángulos pronunciados".

"El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos. La construcción y montaje de la red subterránea se realizará siempre con la preceptiva autorización municipal, de acuerdo con lo que dispongan las Ordenanzas Municipales, coordinándose con los diferentes servicios públicos que puedan verse afectados por la nueva obra, quedando así resueltos los posibles problemas de paralelismos y cruzamientos", añaden los pliegos de condiciones.