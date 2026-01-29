Azcón (PP) cree que Paco Salazar y Pilar Alegría "todavía tienen que dar muchísimas explicaciones a las mujeres"

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que tanto el exdirigente socialista Paco Salazar como la candidata del PSOE y secretaria general del partido en la comunidad autónoma, Pilar Alegría, "todavía tienen que dar muchas explicaciones" a las mujeres de Aragón y también a las de España.

Así se ha expresado Azcón este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación tras conocerse que el PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para citar a Paco Salazar el próximo 5 de febrero en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'. También llamarán a declarar a la secretaria de Estado para Iberoamérica, la aragonesa Susana Sumelzo, el 6 de febrero.

A su juicio, Pilar Alegría "tiene que dar explicaciones de esa comida" con Salazar, "acusado de acoso sexual a sus propias compañeras de partido, a sus propias compañeras de trabajo". Azcón ha cargado contra la candidata del PSOE a la presidencia del Gobierno de Aragón por "defender al que estaba acusado de acoso sexual": "Comió amigablemente con un acusado de acoso sexual".

Dimisión de Puente

Respecto a la situación de la red ferroviaria, el candidato ha señalado que el todavía ministro de Fomento, Óscar Puente, debe dar explicaciones y dimitir. "Lo que está ocurriendo con los trenes en Aragón y en toda España es inaceptable. El ministro ha mentido", ha dicho. Por eso Azcón exige un plan de mantenimiento "y que deje las ambigüedades y las falsas promesas como que el ave va a circular a 350 km por hora cuando cada día tiene más limitaciones y retrasos". Además ha señalado que Renfe y Adif deberían estar bonificando el precio de los billetes. "Tenemos peor servicio y los mismos precios. El precio debe ser acorde a lo que estamos sufriendo", ha considerado.

Asimismo, ha vinculado la situación ferroviaria al exministro Ábalos y ha afeado que “Pilar Alegría, Sánchez y Ábalos forman parte del mismo equipo”, un equipo, ha dicho, que no quiere que “se haga cargo de los servicios públicos de los aragoneses”.

Por otro lado, ha anunciado su intención de ampliar de 12 a 24 meses la denominada cuota cero para los nuevos autónomos y de introducir bonificaciones en el IRPF para quienes emprendan en zonas despobladas, como parte de un paquete de medidas de apoyo al trabajo por cuenta propia en la comunidad autónoma.

Cuota de autónomos

Para el líder popular, se trata de "auténticos superhéroes, gente que emprende, gente trabajadora, gente dispuesta a sacrificarse, que es lo que representa la ciudad de Zaragoza, que es lo que representan los autónomos” y con el objetivo de que haya más autónomos es por lo que Azcón considera que "hay que ayudarles”.

El candidato ha subrayado las actuaciones desarrolladas durante los dos años y medio que ha durado la legislatura, entre ellas la creación de una dirección general específica para autónomos y pymes y la puesta en marcha de la cuota cero.

“La cuota cero significa que durante el primer año en el que alguien se da de autónomo tiene las cuotas subvencionadas por el Gobierno de Aragón”, ha explicado Azcón quien ha detallado que han sido casi 900 los autónomos que han recibido esta ayuda y una inversión de 850.000 euros.

Azcón ha mencionado también el apoyo a quienes necesitan volver a emprender a través de la ley de segunda oportunidad, que ha definido como “la ley que permite que alguien vuelva a levantarse”, y el plan de relevo generacional para negocios rentables que afrontan jubilaciones. “Queremos que no haya negocios, no haya empresas, no haya proyectos que estén dirigidos por un autónomo que se jubila y que no tenga un autónomo que esté dispuesto a continuar con esa actividad”, ha afirmado.

De cara a la próxima legislatura, ha avanzado la ampliación de la cuota cero a 24 meses, dirigida especialmente a quienes tengan más dificultades para poner en marcha su proyecto. Entre las nuevas medidas, ha incluido la bonificación de cuotas durante los dos primeros meses de baja por enfermedad y beneficios fiscales. Pero también bonificaciones en el IRPF "a aquellos autónomos que tengan un negocio fundamentalmente en zonas despobladas”, consciente de que emprender en pueblos pequeños “todavía lo es mucho más” que en otras áreas de la Comunidad.