Un brindis de más de mil personas despide a Cariñena como Ciudad Europea del Vino en Cariñena

Más de mil personas han alzado sus copas de vino de garnacha en la plaza de España de Cariñena este jueves para concluir las celebraciones como Ciudad Europea del Vino 2025. Este brindis colectivo ha sido el primer acto de una gran fiesta final con el músico Idoipe y el artista visual Yaguar, en el colofón de un año durante el que se han celebrado más de un centenar de destacadas actividades culturales, turísticas o educativas. El alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, ha destacado el éxito de este título, “que no solo ha dejado actividades para la historia, sino que va a seguir impregnando nuestra agenda cultural e institucional”.

El título de Ciudad Europea del Vino, otorgado por la Red de Ciudades Europeas del Vino (RECEVIN), a la que pertenecen más de 600 ciudades de once países, tiene como meta difundir la cultura, paisaje, gastronomía y patrimonio del lugar elegido. Como seleccionada en 2025, Cariñena ha desarrollado una rica y variada programación, con la que ha reivindicado las distintas facetas de la cultura del vino y su papel como motor de desarrollo; en colaboración con la D.O., la Ruta del Vino Campo de Cariñena y con el apoyo de las principales instituciones aragonesas.

El término de este histórico año ha tenido lugar en su emblemática plaza de España, el escenario central de su Fiesta de la Vendimia, donde el Ayuntamiento ha repartido entre los asistentes mil copas conmemorativas, con el logotipo serigrafiado de Cariñena Ciudad Europea del Vino, para sumarse al brindis colectivo y guardar como recuerdo. Vecinos y visitantes han bebido así para aplaudir los éxitos de un año, que también quiere marcar el futuro.

Como muestra del compromiso con el territorio, la innovación y la creatividad, el cierre lo ha puesto la música del aragonés Idoipe, uno de los músicos más destacados del panorama actual con su original combinación de electrónica con folklore. El concierto ha estado acompañado de un espectacular videomapping sobre la fachada del Ayuntamiento; un espectáculo de color e imágenes, obra de Yaguar, artista colombiano radicado en Zaragoza y reconocido internacionalmente, en festivales como Ars Electronica (Austria).

Delegaciones de España, Italia, Francia y Portugal, así como miembros de RECEVIN han asistido a la ceremonia, con la que se ha traspasado el título de Ciudad Europea del Vino a la titular en 2026, la mancomunidad portuguesa de Baixo Alentejo, cuna del vino de talha (vino de tinaja), formada por trece municipios. Con este motivo, ayer miércoles se celebró también una cena de gala, en la bodega Tierra de Cubas.

También dentro de los actos de clausura, esta mañana RECEVIN ha celebrado una reunión oficial de su Consejo de Administración en Cariñena, en el que se ha producido el cambio de presidencia, tras el fin del mandato de la actual titular, la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, presidenta también de ACEVIN, la Asociación Española de Ciudades del Vino. El turno de la presidencia ha pasado ahora a Angelo Radica, por Italia. Además, Cariñena ha renovado su presencia en este órgano.

El alcalde de Cariñena ha resaltado que el ser Ciudad Europea del Vino ha supuesto “una intensa actividad cultural; muchísimas actividades deportivas de muchas disciplinas; asuntos relacionados con la investigación, la educación y la ciencia en torno al vino; el concurso de Garnachas del Mundo… un sinfín de actividades, de las que algunas quedarán para la historia, pero muchas otras vienen con vocación de permanencia”.

Sergio Ortiz ha remarcado que los frutos de esta celebración se seguirán recogiendo en los años sucesivos y marcan una nueva etapa en el Ayuntamiento, “porque quizá con la diversificación de la economía, hemos dejado un poco de lado la importancia que tiene la vitivinicultura; pero ahora nuestra agenda cultural e institucional va a venir impregnada de la cultura del vino. Somos una ciudad del vino; lo hemos sido siempre y no tenemos que dejar de serlo”.

De la misma manera, el presidente de la Denominación de Origen Cariñena, Antonio Serrano, ha considerado que el título ha servido para darnos una proyección internacional y poner a Cariñena en el mapa europeo del vino porque nos ha privilegiado frente a consumidores, profesionales y, por supuesto, los medios de comunicación”. Serrano ha considerado que la D.O “tiene ya prestigio y reconocimiento, pues no en vano somos denominación de origen desde el año 1932, pero ahora hemos sumado un valor de marca y un impulso incluso turístico, con la llegada de más visitantes y el desarrollo del enoturismo, con proyectos como la inauguración del Cariñena Wine Museum, que ha sido uno de los actos más destacados del programa como Ciudad Europea del Vino 2025”.

Así, Serrano ha coincidido con el alcalde en que 2026 debe ser ahora “un punto de partida para consolidar el posicionamiento que se ha conseguido y, sobre todo, atraer valor y ese enoturismo que necesitamos viticultores y bodegas para que la zona mantenga otros dos mil años más de cultivo de vid”.

Cariñena Ciudad Europea del Vino arrancó en febrero de 2025 con una gala con más de 200 invitados, que ha continuado con más de cien eventos en campos como el turismo, el cine, la música, la gastronomía, la educación, la innovación y el emprendimiento. La renovación del Cariñena Wine Museum, con fondos europeos del programa EST – Interreg Poctefa, la celebración del XIII Concurso Garnachas del Mundo, y el estreno de la película 'Cariñena, vino del mar' han sido algunos de los hitos más destacados.

Los actos culturales ha sido especialmente numerosos, con propuestas como los conciertos del festival Divino, con nombres tan conocidos como Rozalén y Ainhoa Arteta. Otro momento sobresaliente fue la celebración del aniversario del nacimiento de Goya con una corrida goyesca. También se han celebrado encuentros de cine y literatura y concursos de pintura y fotografía, enfocados alrededor de la vitivinicultura.

Todos los actos han atraído a numeroso público, como también lo han hecho las jornadas gastronómicas y propuestas enoturísticas. Cariñena también ha acogido importantes reuniones profesionales, encuentros científicos y acciones de educación y emprendimiento. Igualmente se han llevado a cabo novedosas acciones promocionales, como un documental conducido por la chef e influencer Samantha Vallejo-Nágera, que se estrenará este año.