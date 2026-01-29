Enganches Aragón refuerza su producción con un tercer turno nocturno y eleva un 50% su capacidad diaria

Enganches Aragón pondrá en marcha un tercer turno de trabajo en el área de Producción a partir de este domingo, 1 de febrero, con el objetivo de reforzar su capacidad industrial y dar respuesta al crecimiento de la demanda. El nuevo turno nocturno estará integrado por 21 empleados, que trabajarán en las distintas secciones de la planta que la compañía tiene en el polígono industrial de Malpica, en Zaragoza.

Con esta reorganización, el área de Producción pasará a operar las 24 horas del día, distribuida en tres turnos: noche (de 22.00 a 6.00 horas), mañana (de 6.00 a 14.00) y tarde (de 14.00 a 22.00). La dirección de la empresa ha destacado la implicación y el compromiso de los trabajadores que se incorporan a este nuevo horario, clave para sostener el aumento de la actividad.

La puesta en marcha del tercer turno permitirá a Enganches Aragó n elevar su capacidad productiva de 600 a 900 enganches diarios, lo que supone un incremento del 50%. Además, la empresa prevé acometer a lo largo de 2026 nuevas inversiones en maquinaria con el fin de seguir mejorando la eficiencia y alcanzar los objetivos de crecimiento marcados.

Ampliación de la plantilla

Actualmente, la plantilla de Enganches Aragón está formada por 157 trabajadores, aunque la compañía prevé seguir incorporando personal durante el mes de febrero hasta alcanzar las 165 personas.

Este refuerzo no es inédito en la trayectoria reciente de la firma, que ya implantó un tercer turno tras la pandemia de la covid-19, en un contexto de cambio en los hábitos de viaje y aumento de la demanda de soluciones de transporte para turismos y furgonetas.

Especializada en la fabricación de enganches de remolque para turismos y vehículos comerciales, así como en conexiones electrónicas y soluciones de transporte sobre bola de enganche —como TowBox, portamotos, portabicicletas o portaesquís—, la compañía forma parte desde 2024 del Grupo Boldr.

En el ejercicio 2025, Enganches Aragón alcanzó una facturación de 30,2 millones de euros, un 15% más que el año anterior, y prevé volver a crecer a ese mismo ritmo en 2026. Casi el 70% de los enganches fabricados el pasado año se distribuyeron fuera de España, llegando a 45 países de los cinco continentes.