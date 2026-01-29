El ministro Félix Bolaños advierte contra el bloque de la derecha: "Incorporarían a Alvise Pérez como consejero de Hacienda si les hiciera falta"

Los líderes nacionales se han prodigado en las elecciones aragonesas, aunque en lo que va de campaña el titular de la cartera de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido el primer ministro interviniendo en un acto. Lo ha hecho para participar en un encuentro en Alcañiz, donde ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con la culminación de la A-68 «como una infraestructura prioritaria» y ha asegurado el avance del plan de transición justa destinado a compensar el cierre de la central térmica de Andorra.

Durante su intervención, Bolaños ha insistido en la necesidad de reindustrializar el Bajo Aragón para ofrecer alternativas económicas reales a la zona, subrayando que su Ejecutivo trabaja en medidas tangibles como el incremento de las pensiones, el bono energético y soluciones habitacionales frente a lo que ha calificado como «mentiras» de la oposición respecto a la ley de vivienda. «Espero que los aragoneses acudan en masa a las urnas y no se dejen llevar por el aluvión de mentiras y de desinformación que sobrevuela nuestro país», ha afirmado ante los militantes congregados en la capital del Bajo Aragón.

Para el ministro, el escenario electoral en la comunidad se reduce a dos bloques en liza. Por un lado, se ha referido a la candidatura «del PP y Vox» que, en su opinión, «incorporaría si hiciera falta a Alvise Pérez como consejero de Hacienda, pues tiene mucha experiencia en materia de financiación». Frente a esta opción, ha señalado la existencia de una alternativa de izquierdas liderada por Pilar Alegría que podría «cambiar las políticas de derechas en Aragón».

Bolaños ha defendido que el voto en las autonómicas debe decantarse por los equipos que trabajan «para que las pensiones se incrementen» o para que se garantice que las personas sin hogar «no tengan que ir debajo de un puente porque no tienen ninguna alternativa habitacional». En este sentido, ha sostenido que el decreto omnibus rechazado en el Congreso de los Diputados «no es una ley para defender okupas, pues eso es una trola como una casa».

La crispación política y el aumento de los bulos han centrado gran parte de su discurso. Respecto a la regularización de inmigrantes, ha recordado que es un proceso recurrente a lo largo de los años, citando los tres procesos similares realizados durante la etapa de José María Aznar. «El PSOE apuesta porque las personas que están en nuestro país y que están trabajando sean personas que tengan derechos y coticen a la Seguridad Social y tengan todas las condiciones laborales y económicas y de derechos que corresponden a cualquier ciudadano», ha explicado.

Asimismo, el ministro ha recordado que estas personas ya están en España «trabajando en la economía sumergida», tildando de «ignorancia» el hecho de equiparar la obtención de un permiso de trabajo con el derecho al voto. «Se dedican a difundir este tipo de patrañas cuando estamos hablando de personas que ya están trabajando en España», ha sentenciado.

El acto en Alcañiz ha evidenciado la relevancia estratégica de los votos de esta provincia para el reparto final de escaños. «La derecha está hablando de mentiras y de cuestiones que no tienen nada que ver con los intereses y la vida de la gente, por eso pido el voto para Pilar Alegría», ha expresado, destacando la trayectoria de la candidata al frente del Ministerio de Educación y como delegada del Gobierno de España en Aragón. «Hace falta un gobierno que se ocupe de los problemas de las personas», ha zanjado Bolaños.