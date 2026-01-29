Los ocho candidatos a presidir Aragón se ven las caras por primera vez en el debate de RTVE
Azcón, Alegría, Nolasco, Pueyo, Guitarte, Goikoetxea, Abengochea e Izquierdo se presentan por primera vez ante los electores de Aragón en un debate dirigido por Xavier Fortes
Los candidatos a la Presidencia de Aragón de los ocho partidos que actualmente tienen representación en las Cortes de Aragón y que compiten en las próximas elecciones del 8 de febrero en Aragón debaten por primera vez en RTVE.
Es el primer debate a 8 de la campaña electoral, que reúne a los candidatos Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Teruel Existe), Marta Abengochea (IU-Sumar), María Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde) y Alberto Izquierdo (PAR). En un programa presentado por el periodista Xavier Fortes es el encargado de moderar el debate, que se desarrolla en el hotel Hiberus de Zaragoza.
