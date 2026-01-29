El pueblo de Alejandro Nolasco, candidato de Vox en las elecciones de Aragón del 8F: aquí está el Cañón de Colorado español

A ocho días de las elecciones autonómicas de Aragón, Alejandro Nolasco se presenta como candidato de Vox a la Presidencia con un discurso centrado en la identidad regional y en la reivindicación del Aragón interior. Nolasco, nacido en Pamplona y criado en Teruel, ha construido su campaña sobre el vínculo con sus raíces y el territorio que quiere representar. En ese marco, su figura vuelve una y otra vez a un pequeño municipio cercano a la capital, el pueblo de su abuelo paterno, un lugar de calles tranquilas y paisaje rural que el candidato suele mencionar como referencia simbólica de lo esencial de la provincia.

A menos de 10 kilómetros al sur de la capital de la provincia es donde se puede llegar a Villastar, una villa de origen celtibérica que posee un gran patrimonio histórico y cultural por sus calles. Uno de sus destacados es el Santuario de Peñalba (según diversos estudios, originario del siglo I a.C.), donde se pueden ver antiguos grabados e inscripciones en la lengua de los celtíberos al igual que en dialectos ibéricos o en latín. Un punto de la comarca del Jiloca donde convergen varias sociedades pasadas.

También se alza su reconocible torre fortificada, insignia de la localidad que data del siglo XIII y pertenece al patrimonio histórico de la comarca y de la comunidad, al ser considerado un Bien de Interés Cultural. Vertientes arquitectónicas con significado o peso más religioso son la iglesia de Santa Engracia o la ermita de San Antonio Abad.

Torre fortificada de Villastar, en la provincia de Teruel / Turismo en Aragón

Además VIllastar también posee un cuidado espacio natural a sus alrededores, se sitúa en el valle medio del río Turia, un entorno marcado por caminos rurales, riberas fluviales y suaves relieves calizos. El municipio cuenta con varias rutas de senderismo de baja y media dificultad que conectan el casco urbano con el río y con zonas elevadas del entorno. Estos recorridos permiten conocer el paisaje agrícola tradicional y obtener vistas generales del valle.

Un desierto que recuerda a Arizona

La cercanía a Teruel hace que existan rutas accesibles para excursiones de un día. El uso recreativo del entorno natural se ha consolidado como uno de los principales atractivos del pueblo, aunque no solo se queda ahí, ya que a menos de diez minutos de este rincón de la provincia se encuentra uno de los paisajes que más sorpresa puede causar a alguien que jamás haya visitado esta zona.

Mapa de Villastar, Teruel

Se trata de la Rambla de Barrachina, un espacio natural a 4,8 kilómetros del pueblo de Nolasco, a mitad de camino a la capital turolense. De forma popular se conoce más como el Cañón Rojo de Teruel y por su aspecto podría ser equiparable (no por tamaño ni fama) al Cañón de Colorado de Estados Unidos. Sus barrancos y paredes rojizas lo convierten en una zona fotogénica y, para los más modernos, 'instagrameable'.

Es accesible tras atravesar la carretera N-330 dirección Teruel y realizando un desvió al oeste tras pasar Villaspesa. Una zona ideal para hacer rutas, caminatas o pasar ahí la tarde con unos prismáticos para avistar aves que sobrevuelen este desierto de casi 65 hectáreas.

La Rambla de Barrachina, zona desértica de Teruel a cinco kilómetros de Villastar / Turismo en Aragón

Para terminar de hablar de un pueblo no pueden faltar las fechas donde se llenan de vida y hacen honor a sus patronos: San Joaquín y San Roque, festividad que, como es habitual en estos casos, se celebra a finales del mes de agosto. Quitando otras fechas más populares y comunes entre más poblaciones, como San Antón, está el festival Lugnastar, una celebración al patrimonio celta que posee el municipio en el que en este se hacen exposiciones, conciertos de música tradicional y la peregrinación al Santuario de Peñalba, para poner el valor en sus bienes arqueológicos y culturales.