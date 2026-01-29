Reabre la carretera de acceso al balneario de Panticosa tras tres días cortada por riesgo de aludes

El Gobierno de Aragón ha informado este jueves de la reapertura de la carretera A-2606, que da acceso al balneario de Panticosa, que había sido cortada el pasado lunes, 26 de enero, ante el riesgo de aludes.

En concreto, permanecía cerrado al tráfico el tramo situado entre los puntos kilométricos 4,5 y 10, en el término municipal de Panticosa.

La situación en el Pirineo aragonés sigue siendo delicada debido al alto riesgo de aludes. Aunque el nivel de peligro ha bajado este jueves de 4 a 3 según el Boletín de Peligro de Aludes (BPA), la alerta se mantiene activa para las próximas jornadas. Los especialistas advierten que la estabilidad es precaria por lo que el paso de un esquiador podría desencadenar un desprendimiento.

El peligro durante esta jornada se concentra en la nieve recién caída y en las placas acumuladas por el viento en las zonas más altas. Se esperan nevadas ligeras en las próximas 24 horas que añadirán espesor al manto, lo que podría provocar purgas naturales de tamaño pequeño o moderado en laderas empinadas.