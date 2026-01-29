El riesgo de aludes baja al nivel 3 pero se mantiene la alerta en el Pirineo: “Un esquiador puede detonar una avalancha”

El Pirineo aragonés vive en serio riesgo de avalanchas. El Boletín de Peligro de Aludes (BPA), herramienta fundamental para la planificación de actividades y gestión del riesgo cuando se acude a la montaña nevada, ha descendido el nivel de riesgo al 3, tras elevarlo el pasado martes al 4, pero mantiene la alerta de cara a los próximos días. De hecho, los expertos recuerdan que “el paso de un esquiador puede ser el detonante de una avalancha”.

La evolución del manto y el peligro de aludes para este jueves 29 de enero explican la situación de nieve reciente, y de nieve venteada en cotas altas. Durante las próximas 24 horas volverán a producirse nuevas nevadas, aunque más débiles que en jornadas precedentes, por lo que se acumularán algunos centímetros adicionales sobre el manto previo y podrían producirse purgas naturales de nieve reciente en pendientes con suficiente inclinación, que serían de tamaño pequeño o mediano según las zonas de mayores acumulaciones.

A pesar del descenso al 3, el nivel sigue muy alto, por lo que obliga a extremar las precauciones en la montaña. La combinación de nevadas continuas, lluvias en cotas altas y una atmósfera muy activa está impidiendo que la nieve se estabilice, lo que incrementa notablemente la peligrosidad.

Los fuertes de vientos que han venido soplando han formado nuevas placas, que se suman a las que pueden persistir en otras ubicaciones de la alta montaña y que permanecen todavía activas. “Estas estructuras podrán fracturarse ante sobrecargas débiles, como es el paso de un esquiador, dando lugar a aludes que podrían adquirir dimensión grande, suficiente como para enterrar a un grupo de personas, por lo que se recomienda tomar precauciones durante el tránsito”, refleja el BPA.

Protección Civil mantiene la alerta por nieve, viento y descenso brusco de temperaturas en Aragón. En este sentido, el Pirineo atraviesa una situación de nivología muy desfavorable, lo que eleva de forma significativa el peligro de aludes. Así, evitar salir fuera de las pistas de esquí habilitadas y realizar rutas en montañas nevadas es esencial para prevenir tragedias como las vividas en fechas recientes.

Los expertos explican que la situación se agrava porque la nieve nueva cae sobre capas aún inestables, sin tiempo suficiente para asentarse. A esto se suma la presencia de precipitaciones en forma de lluvia, un factor especialmente peligroso que debilita el manto nivoso y favorece los desprendimientos. “La montaña está ahora más peligrosa que el año pasado”, advierten fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tiempo muy inestable

El presente invierno está siendo más dinámico de lo habitual. La circulación atmosférica se mantiene muy activa y ya se han registrado cinco episodios de inestabilidad, dos de ellos consecutivos. En todo 2025 se produjeron alrededor de tres situaciones similares. La borrasca Kristin, aunque parece que pasará con rapidez, está dejando tras de sí un tiempo también muy inestable tras tomar el relevo de Joseph. Se trata de la undécima borrasca de la temporada y la quinta en lo que va de enero.

El invierno apenas ha cumplido un mes y febrero aún puede deparar más episodios complicados, por lo que la vigilancia seguirá siendo clave en las próximas semanas.

El aumento de estos fenómenos está haciendo que la población esté más pendiente de los avisos, aunque los especialistas insisten en que “el riesgo cero en la montaña no existe”. Por eso recuerdan la importancia de salir bien preparado: ropa adecuada, información actualizada, consulta del boletín de aludes y material de seguridad.

Además, subrayan que si hay avisos por peligro de aludes, hay que extremar la prudencia y seguir las recomendaciones de Protección Civil. “La montaña tiene cada vez más adeptos, pero mucha gente se lanza sin la formación ni los conocimientos necesarios”, alertan.

“Se espera una actividad de aludes intensa, con avalanchas medianas y grandes, tanto de nieve seca como húmeda, en función de la altitud. No se descarta que, de forma aislada, se produzcan aludes muy grandes capaces de alcanzar el fondo de los valles”, añaden las mismas fuentes.

Ante esta situación, se recomienda limitar la actividad en montaña, evitando grandes laderas, y no transitar por fondos de valle cerrados expuestos a trayectorias de aludes. Las autoridades insisten en extremar la prudencia y en la importancia de difundir estas recomendaciones para reducir el riesgo de accidentes.

Predicción para este jueves

El BPA destaca el predominio de cielos muy nubosos o cubiertos, aunque con apertura transitoria de grandes claros en horas centrales o por la tarde de este jueves 29 de enero. Se esperan precipitaciones ocasionales, débiles o moderadas, que serán más probables durante la mañana y a últimas horas.

La cota de nieve sube de 700 a unos 1.500 metros, con temperaturas en ascenso, que podrá ser notable de las máximas. También anuncia heladas débiles o moderadas, persistentes y localmente fuertes en la alta montaña. Vientos flojos o moderados del oeste y noroeste, fuertes en cotas altas, donde habrá rachas muy fuertes y ventiscas.