¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de RTVE?
Los ocho principales candidatos se han medido en el primer debate electoral de la campaña
Este jueves se ha celebrado en RTVE el primer debate electoral con los ocho candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón en el que han participado Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).
Xabier Fortes ha sido el encargado de presentar un debate que ha durado 80 minutos y donde se han tratado tres bloques temáticos: economía, políticas sociales y pactos y regeneración democrática. Todavía quedan por celebrarse dos debates con los ocho principales candidatos, el lunes 2 en Aragón TV y el miércoles 4 en las Cortes de Aragón organizado por El Periódico de Aragón.
