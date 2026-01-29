¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de RTVE?

Este jueves se ha celebrado en RTVE el primer debate electoral con los ocho candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón en el que han participado Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).

Xabier Fortes ha sido el encargado de presentar un debate que ha durado 80 minutos y donde se han tratado tres bloques temáticos: economía, políticas sociales y pactos y regeneración democrática. Todavía quedan por celebrarse dos debates con los ocho principales candidatos, el lunes 2 en Aragón TV y el miércoles 4 en las Cortes de Aragón organizado por El Periódico de Aragón.