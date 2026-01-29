Teka afronta la fase final del ERE en Zaragoza: la parte social pide rebajar los despidos y un nuevo plan social

La negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por Teka, que en la planta de Zaragoza afecta a 26 trabajadores sobre una plantilla de 222 personas, entra en su tramo decisivo tras la última reunión de la mesa negociadora. En la última reunión celebrada este miércoles, la parte social volvió a reclamar a la dirección que aclare con detalle las causas alegadas para el despido colectivo y el impacto real que tendría la nueva estructura organizativa para el futuro de la compañía.

A la última reunión del proceso de diálogo acudieron responsables de distintos centros de trabajo en España para responder preguntas y ampliar explicaciones que ya se habían solicitado en la sesión anterior. Pese a ello, los sindicatos de Teka (UGT, CCOO y Csif) sostienen que persisten “muchas dudas” sobre las “razones” que se recogen en el informe técnico que sustenta el expediente, según señalan en un comunicado.

Los representantes de la plantilla aseguran que algunos datos han variado desde finales de año hasta ahora y, por ese motivo, exigen revisar el planteamiento inicial del ERE y reducir el número de puestos a amortizar. “Estamos en la fase final y ha de culminar este proceso de una manera justa con el apoyo de toda la plantilla”, señalan, apelando a la “unidad, compromiso y solidaridad”.

Críticas a la propuesta de indemnizaciones

Desde CCOO, principal sindicato en la fábrica de Teka en Zaragoza, recuerdan que la empresa puso sobre la mesa en la reunión anterior (21 de enero) una propuesta de condiciones para las salidas que consideran insuficiente y que piden retirar y sustituir por otra.

La última oferta empresarial plantea tres escenarios. Para los mayores de 61 años, un plan de rentas del 75% del salario neto; porcentaje que se reduce al 50% para los que tienen entre 58 y 60 años. Para el resto de afectados, 28 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

Desde la parte social advierten de que, en la práctica, el esquema de rentas para mayores se apoyaría en el consumo de la prestación por desempleo para completar porcentajes durante un periodo limitado, y alertan de que después pueden producirse lagunas de cotización o un impacto sobre la pensión si no se asumen cotizaciones adicionales.

La siguiente reunión está convocada para el jueves de la semana que viene (previsiblemente, 5 de febrero). La parte social afirma que espera que en esa sesión se confirme una reducción del número de afectados y que la empresa retire la propuesta actual de “plan social” para presentar una alternativa “acorde a las necesidades de la plantilla”.

Juicio por el contrato relevo

En paralelo al proceso del ERE, este miércoles se celebró también en Zaragoza el juicio por la inaplicación del contrato relevo en la planta tras terminar sin acuerdo el acto de conciliación previo, según informaron desde CCOO.

Durante la vista, el juez rechazó las pruebas aportadas por la empresa al considerar que no se habían presentado en tiempo y forma, lo que, siempre según la versión sindical, dejó "sin validez la exposición empresarial" y también el testimonio del testigo propuesto por la compañía. La parte social reiteró su posición y defendió la aplicación de los contratos relevo cuando se cumplan los requisitos y mientras la legislación vigente lo permita. El asunto quedó visto para sentencia, a la espera de resolución.