Los vinos "singulares" de Cariñena emocionan en Madrid Fusión

La denominación de origen Cariñena ha participado en la 24ª edición de la cumbre gastronómica Madrid Fusión Alimentos de España, celebrada del 26 al 28 de enero, con un intenso programa de catas y degustaciones en los principales escenarios. En una edición que la organización ha destacado como “la más global de su historia”, la denominación., y en particular sus vinos de garnacha, han estado presentes en el stand de Saborea España, el Corner Sala VIP de la feria, el stand del Gobierno de Aragón y la cena de gala en la Real Casa de Correos.

Madrid Fusión 2026 se ha consolidado como referente mundial de la gastronomía, con la participación de los más destacados chefs y expertos internacionales para descubrir las tendencias más innovadoras en el mundo de la gastronomía y establecer contactos profesionales. En este espacio privilegiado, la denominación de origen Cariñena ha participado dentro del stand de Alimentos de Aragón. Además ha aprovechado las oportunidades brindadas por dos ocasiones especiales: Zaragoza es uno de los 17 destinos gastronómicos destacados de este año y Aragón, la comunidad invitada de la organización.

El presidente de la entidad, Antonio Serrano, ha destacado: “Los Vinos que Nacen de las Piedras han tenido este año uno de los mejores escaparates para seguir dando a conocer toda nuestra singularidad a nivel nacional e internacional, difundir proyectos innovadores como la gama Garnacha Nueva de Cariñena y establecer nuevas relaciones comerciales”. Las bodegas Grandes Vinos, Libre y Salvaje (Ignacio Marín), Luis Marín, Paniza y San Valero han sido las representantes de la zona.

Cariñena ha participado en la 24ª edición de la cumbre gastronómica Madrid Fusión. / El Periódico de Aragón

El espacio de Saborea España ha ofrecido una máxima notoriedad a Cariñena, presente en el mostrador de Zaragoza Turismo. La mayor denominación de Aragón celebró también distintas actividades en esta gran área, de diseño conjunto pero con espacios propios para cada ciudad destino gastronómico participante y zonas de actividades.

Así, en el aula del vino tuvo lugar la exclusiva cata para 12 asistentes seleccionados “Tres expresiones de la garnacha de Cariñena, Zaragoza”. Javier Domeque, responsable de Marketing de bodegas San Valero, dirigió este evento, en el que presentó Anayón Garnacha Blanca 2021 (Grandes Vinos), Paniza Garnacha from Slate (Bodegas Paniza) y Particular Garnacha Viñas Centenarias (Bodegas San Valero).

Durante todo este día, el mostrador de Zaragoza Turismo ofreció además degustaciones de distintos vinos con tapas, también dinamizadas por Javier Domeque. Los vinos servidos fueron los tres de la gama Garnacha Nueva de Cariñena: Cierzo (Bodegas San Valero), Hoy (Grandes Vinos), Momento Clave (Bodegas Paniza); y otros tres de las mismas bodegas: Particular Garnacha Old Wine, Corona de Aragón Garnacha Blanca y Viñas Viejas de Paniza 2022.

Eventos singulares

Como comunidad invitada de Madrid Fusión 2026, también disfrutaron de los vinos de la denominación de origen Cariñena los 400 invitados a la cena de gala del lunes en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol; en la que Particular Garnacha Viñas Centenarias, de Bodegas San Valero, acompañó un catering de Alimentos de Aragón.

Igualmente, los vinos de Cariñena., en concreto Anayón Garnacha Blanca (Grandes Vinos), se sirvieron, junto a tapas elaboradas por Susana Casanova, del restaurante zaragozano La Clandestina, en la comida del lunes del Corner Sala VIP, un espacio reservado para chefs de renombre, altos cargos e instituciones.

La garnacha fue la auténtica protagonista en la sala The Wine Edition, donde el Master of Wine aragonés Fernando Mora dirigió el martes una cata maridada para 45 personas con pases elaborados por el chef Tonino Valiente, del restaurante Tatau de Huesca, galardonado con una Estrella Michelín. Entre los vinos seleccionados, estuvo Mancuso 2023 de Familia Navascués perteneciente a la D.O. Cariñena.

Finalmente, durante los tres días del congreso, la denominación Cariñena ha contado con un stand propio, dentro del espacio del Gobierno de Aragón, donde sus bodegas se han sucedido para presentar sus productos. Las marcas de Bodegas San Valero y Grandes Vinos mostradas también en los otros escenarios, y otras de Libre y Salvaje como Porretón o Camino del Bosque. También estaba prevista la participación de Bodegas Luis Marín, pero no fue posible por las inclemencias meteorológicas del último día.

Con este programa, la denominación de origen de Cariñena ha buscado aprovechar todas las oportunidades que ofrece Madrid Fusión, como espacio privilegiado de relación entre todos los sectores que forman parte del mundo culinario.