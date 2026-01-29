Zaragoza y Teruel, en el mapa de la desigualdad sanitaria: más de una hora en coche hasta el hospital más cercano

Alrededor de 783.000 personas siguen enfrentándose a tiempos de desplazamiento superiores a una hora hasta el hospital más cercano, lo que representa el 1,62% de la población española.

Así se desprende de un estudio del investigador del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València (UV) Virgilio Pérez, con datos correspondientes a 2024.

Aunque se trata de una proporción relativamente reducida en términos demográficos, el trabajo subraya que esta situación supone "un importante reto en términos de equidad territorial y acceso efectivo a un servicio esencial como es la atención hospitalaria".

El estudio, publicado en la revista 'Geographical Analysis (Wiley)', referente internacional en el ámbito de la geografía cuantitativa y el análisis espacial, ha desarrollado una metodología escalable y adaptable a distintos territorios y a otros servicios básicos, que permite analizar con gran detalle las desigualdades espaciales en el acceso a la sanidad. Basado íntegramente en datos abiertos y herramientas de software libre, el modelo constituye una aportación relevante tanto para la investigación científica como para la planificación de políticas públicas en materia de salud y ordenación del territorio.

El trabajo destaca que en las áreas rurales y del interior los tiempos de desplazamiento superan con frecuencia los 30 minutos y, en algunos casos, rebasan la denominada 'golden hour', el periodo crítico en el que la atención hospitalaria resulta decisiva para mejorar la supervivencia y el pronóstico de los pacientes en situaciones de emergencia.

En Castilla-La Mancha, por ejemplo, más del 35% de la población vive a más de media hora de un hospital, una situación similar a la que se observa en Castilla y León y Extremadura. El mapa de accesibilidad elaborado en la investigación muestra, además, la existencia de un amplio continuo territorial con tiempos superiores a una hora que abarca zonas de las provincias de Cuenca, Guadalajara, Soria, Teruel y Zaragoza.

Por el contrario, las grandes áreas urbanas y metropolitanas presentan niveles de accesibilidad muy elevados. En la Comunidad de Madrid, el 91,86% de la población vive a menos de 15 minutos de un hospital, mientras que en Cataluña y el País Vasco más del 80% de sus habitantes se sitúan dentro de ese mismo umbral. En las Islas Canarias y en la Comunitat Valenciana, más del 75% de la población residía en 2024 a menos de 15 minutos en coche de un centro hospitalario, lo que refleja una cobertura territorial especialmente favorable.

"Más del 74% de la población residente en España, unos 35,9 millones de personas, vivía a menos de 15 minutos de un hospital en 2024. Además, la proporción de población que necesita más de una hora para acceder a este servicio pasó del 1,91% en 2010 al 1,62% en 2024, lo que apunta a un posible efecto positivo de la planificación sanitaria y de las inversiones en infraestructuras", señala Virgilio Pérez. No obstante, el estudio advierte de que esta mejora, aunque sostenida, es todavía limitada y no elimina las desigualdades estructurales que afectan a determinados territorios.

"Fuerte constraste" entre superficie y población

Desde una perspectiva territorial, los resultados muestran un fuerte contraste entre superficie y población. Solo el 8,7% del territorio español se encuentra a menos de 15 minutos de un hospital, mientras que el 22,24% está a más de una hora. Un 23,59% del territorio se sitúa entre 15 y 30 minutos, y la franja más extensa es la comprendida entre 30 y 60 minutos, que representa el 45,47% de la superficie. Estos datos evidencian que, aunque la mayoría de la población vive en zonas bien conectadas, grandes extensiones del país presentan niveles de accesibilidad moderados o bajos.

Más allá de los resultados concretos para España, uno de los principales valores del estudio reside en su metodología. El marco propuesto es plenamente replicable, escalable y adaptable a otros territorios y a distintos tipos de servicios esenciales, como centros educativos, estaciones de transporte, juzgados o servicios de emergencia.

El uso exclusivo de datos abiertos y herramientas de software libre no solo garantiza la transparencia y la reproducibilidad científica, sino que también reduce los costes de implementación, facilitando su adopción por administraciones públicas, investigadores y responsables de la planificación territorial y sanitaria.

Para medir la accesibilidad hospitalaria, el estudio no divide el territorio en áreas homogéneas, sino que trabaja a escala de sección censal, la unidad territorial básica utilizada en España para la difusión de estadísticas oficiales, clasificando cada una de ellas en función del tiempo estimado de desplazamiento en coche hasta el hospital más cercano, de modo que se establecen cuatro niveles: el nivel 1, cuando el acceso es inferior a 15 minutos; el nivel 2, cuando se sitúa entre 15 y 30 minutos; el nivel 3, cuando oscila entre 30 y 60 minutos; y el nivel 4, considerado de baja accesibilidad, cuando el tiempo de viaje supera una hora.

El método usado por el investigador Virgilio Pérez combina un enfoque geoespacial basado en datos abiertos y herramientas de código abierto para estimar tiempos y distancias de desplazamiento tanto en coche como a pie. Para ello se han calculado más de 500.000 pares origen-destino, utilizando los centroides de las secciones censales como puntos de partida, la localización de hospitales obtenida de OpenStreetMap y las redes viarias reales para el cálculo de rutas. Este enfoque permite obtener una estimación realista de los tiempos de viaje y construir un marco metodológico reproducible y transferible a otros países, escalas geográficas y servicios esenciales.