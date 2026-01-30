Abengochea defiende destinar a servicios sociales los 300 millones "perdonados a los más ricos" por Azcón

La candidata de IU-Movimiento Sumar a la presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha planteado destinar los 300 millones que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, "está perdonando a los más ricos" para duplicar el presupuesto de servicios sociales con el objetivo de "atajar y combatir la pobreza infantil y blindar la atención a la dependencia".

Así lo ha puesto de manifiesto junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, antes de reunirse con representantes de la Federación de Barrios y la Federación de Asociaciones por la Inclusión.

En opinión de Abengochea, el mayor problema económico que tiene ahora Aragón es la desigualdad, y ha sostenido que para reducirla hay que "dejar de perdonar impuestos a los más ricos", y aunque ha reconocido que en el ámbito de la discapacidad hay servicios sociales fuertes, ha considerado necesario reforzar el sistema "para todo el mundo".

Es el motivo por el que Bustinduy ha llamado al voto a la candidatura de Izquierda Unida y Sumar para "defender las condiciones de vida de la gente trabajadora", avanzar en "justicia fiscal" y contar con "servicios públicos a la altura de la democracia que merecemos".

El ministro ha incidido también en los problemas de vivienda y ha puesto el ejemplo de Navarra, donde "han empezado a aplicar la ley de vivienda a los topes a los alquileres y el precio de los alquileres ha bajado casi un 9 %".

En este sentido, se ha preguntado "por qué Azcón no hace lo mismo en ciudades como Zaragoza", porque, ha asegurado, "topar los alquileres funciona".

A su juicio, no aplicar la norma supone "proteger los intereses de quienes se lucran con las dificultades para acceder a la vivienda de las mayorías trabajadoras".

Noticias relacionadas

El ministro ha concluido con un llamamiento a "defender los valores fundamentales de nuestra democracia" y a apoyar la candidatura de Izquierda Unida y "la extraordinaria candidata" que se presenta en estas elecciones.