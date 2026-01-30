Aragón suma 2.554 nuevas empresas en 2025, un 12% más, pero con menos inversión

Aragón cerró 2025 con 2.554 nuevas empresas, un 12% más que el año anterior, un crecimiento claramente superior al incremento medio nacional, que se situó en el 7%. Así lo refleja el último Estudio sobre Demografía Empresarial elaborado por Informa D&B que sitúa a la comunidad entre las regiones con mejor comportamiento en número de constituciones.

El dinamismo fue especialmente intenso en el último mes del año. Solo en diciembre se registraron 258 nuevas sociedades en Aragón, un 42% más que en el mismo mes de 2024, más del doble del avance nacional, que se quedó en el 18%.

Sin embargo, este mayor número de empresas no vino acompañado de un aumento de la inversión. Al contrario: el capital destinado a la creación de sociedades en Aragón se redujo un 60% en 2025, hasta situarse en 120 millones de euros. En diciembre, no obstante, se produjo un repunte puntual, con 14 millones invertidos, lo que supone un incremento del 383% interanual.

Los sectores más dinámicos

Por sectores, la construcción y las actividades inmobiliarias lideraron claramente las nuevas constituciones en la comunidad, con 626 empresas, seguidas del comercio (380) y los servicios empresariales (367), una distribución que reproduce el patrón observado en el conjunto del país.

El reparto territorial vuelve a mostrar el peso de Zaragoza como motor empresarial aragonés. La provincia concentró 1.978 nuevas empresas, frente a 393 en Huesca y 183 en Teruel.

El detalle de las operaciones de mayor tamaño confirma, además, que el grueso del capital movilizado en Aragón en 2025 se concentró en un número reducido de sociedades, muchas de ellas vinculadas a estructuras patrimoniales y al negocio inmobiliario. Entre las mayores constituciones del año figuran Inversiones San Francisco N5, con sede en Tauste, que arrancó con un capital de 15,6 millones de euros, o Iningenio Seed, domiciliada en Zaragoza, con 1,88 millones.

Les siguen compañías como Grupo Zairon Ibarz (580.000 euros), Lacast Gestión (266.760 euros) o Castellanos Family Office (225.500 euros), todas ellas relacionadas con actividades de holding, gestión empresarial o compraventa y alquiler de inmuebles.

Datos en España

A escala nacional, 2025 se cerró como el mejor año desde 2007, con 128.193 nuevas empresas, un 7% más que en 2024. No obstante, la inversión total descendió ligeramente, un 1%, hasta los 5.871 millones de euros, en un contexto en el que el crecimiento en número de sociedades no siempre se traduce en proyectos de mayor dimensión económica.

En el caso de Aragón, los datos dibujan un escenario de mayor emprendimiento, pero más prudente en términos de capital, con iniciativas más pequeñas y una inversión inicial más ajustada, especialmente fuera de los grandes picos registrados en el tramo final del año.