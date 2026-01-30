Azcón anuncia un Plan Estratégico de Logística para impulsar plataformas en las tres provincias

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha avanzado la aprobación de un Plan Estratégico de Logística que "vertebre" toda la comunidad autónoma y la convierta en una "gran plataforma logística", incluyendo actuaciones en áreas industriales de municipios de las tres provincias.

De este modo ha manifestado Jorge Azcón su compromiso con el sector de la logística y reconocido su potencial, así como la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructuras, puesto que la logística en Aragón "es un motor económico fundamental y representa una parte muy importante de nuestra economía".

En una rueda de prensa este viernes desde la Plataforma Logística de Fraga, cuya ampliación ha garantizado que será una realidad esta legislatura y una actuación "clave" para el futuro económico del municipio y de la Comarca del Bajo Cinca.

Además de la actuación en Fraga, Azcón ha enmarcado en este Plan Estratégico de Logística, el impulso, bien desde lo público o en colaboraciones público-privadas, a las plataformas logísticas de Tarazona, Alcañiz, Calatayud y Sarrión.

Ha señalado que "una de las grandes oportunidades logísticas que va a tener nuestra comunidad autónoma va a estar en Sarrión, donde el desarrollo de un polo industrial como el que hoy se está produciendo en Sagunto es otra oportunidad que desde Aragón no podemos desaprovechar".

"Aragón tiene un altísimo componente logístico, pero queremos seguir desarrollándolo. Sabemos que tenemos oportunidades por nuestra ubicación, por la velocidad con la que la administración impulsa los proyectos en esta comunidad autónoma, pero esas oportunidades hay que aprovecharlas", ha apuntado Azcón.

En este sentido, ha destacado la "agilidad y atención" que han de tener los gobiernos para que las inversiones sepan que en Aragón tienen una oportunidad extraordinaria y que les vamos a seguir poniendo alfombra roja, porque que nuestras empresas crezcan, que consigamos atraer nuevas inversiones, significa crear puestos de trabajo, y eso es lo que de verdad asegura la calidad de nuestros servicios públicos".

Plataforma logística de Fraga

Respecto a la Plataforma Logística de Fraga, Azcón ha explicado que en esta zona industrial hay empresas que quieren ampliar su capacidad, pero llevan años "desatendidas" por el Gobierno de Aragón. Así, el nuevo proyecto contempla una expansión de 201.000 metros cuadrados, lo que significará la ocupación de 107 hectáreas totales.

Esta acción está orientada a "fortalecer el corredor Barcelona-Zaragoza-Madrid, llegando hasta el sur de Francia" y mejorar la competición logística de Aragón frente a otros nodos europeos, ha asegurado Jorge Azcón, que ha señalado a este entorno empresarial fragatino como potencial "referente logístico internacional".

"Cuando las empresas quieren invertir, lo quieren hacer rápido y, por eso, es esencial que en esta Plataforma Logística de Fraga, los suelos estén preparados", ha observado el candidato del PP a la Presidencia de Aragón.

Crisis ferroviaria

Desde el primer día de esta campaña electoral, ha apuntado Azcón, "exijo al Gobierno de España que ponga en marcha un plan de mantenimiento de nuestras infraestructuras ferroviarias que tienen que ver con las mercancías y, por supuesto, de las que tienen que ver con los pasajeros". Ha considerado "incomprensible" que Adif no esté trabajando en incrementar el presupuesto necesario para asegurar el funcionamiento de la economía y la seguridad de las personas.

En el caso de Aragón, "las deficiencias en el sistema ferroviario hacen que haya múltiples puntos de las vías en Aragón que tienen que ver cómo se reduce la velocidad y permanentemente se sufren retrasos en la puntualidad de los trenes, por no hablar de la inseguridad y la intranquilidad de todos esos pasajeros", ha expuesto el candidato 'popular' a la Presidencia.

Ha alertado de que la confianza en las infraestructuras es "básica" para que proyectos logísticos se pongan en funcionamiento. "Por desgracia, las infraestructuras de las que nos sentíamos orgullosos son una amenaza no solamente para el crecimiento económico de Aragón, sino también para la seguridad de las personas", ha lamentado.

Logística en Aragón

A modo de balance de la gestión de los 'populares' al frente de Aragón en dos años y medio, Jorge Azcón ha aludido al incremento del peso de la logística en el PIB, pasando del 5,5% en 2023 al 7,7% de la actualidad.

"La realidad es que cuando llegamos a gobernar, en Aragón había 26.000 personas que trabajaban en el sector de la logística y dos años y medio después hay 35.700", ha cifrado el candidato del PP a la Presidencia, tildando estos datos de "éxito rotundo" que convierte al territorio en "una referencia internacional" en el sector de la logística.

Noticias relacionadas

"Aragón es el lugar en el que las empresas quieren estar: pequeñas, medianas y grandes", se ha felicitado Azcón, recalcado la apuesta de la comunidad autónoma por referentes como Amazon o Inditex, pero también tecnológicas como Microsoft o los proyectos de Blackstone. A todo ello se suma el "proyecto más importante que se está acometiendo en España y, posiblemente, de los más importantes que se estén acometiendo en Europa: la gigafactoría que se construye en Figueruelas".