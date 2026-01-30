La batalla por la izquierda: tres listas se disputan el 15% del electorado clave para gobernar

Nunca fueron juntos, tampoco lo irán en las elecciones autonómicas anticipadas del próximo 8 de febrero. Las tres principales fuerzas políticas a la izquierda del PSOE en Aragón, Chunta Aragonesista (CHA), Izquierda Unida (IU) y Podemos vuelven a competir por el electorado eminentemente de izquierdas, progresista, y por los votantes desencantados con el socialismo aragonés con tres papeletas distintas que se juegan la supervivencia, mantenerse o crecer en la próxima legislatura en las Cortes de Aragón. Hoy mismo, los electores que duden entre alguna de estas tres opciones pueden optar por ir a alguno de los tres mítines que se celebran en Zaragoza capital en sus convocatorias centrales de la campaña electoral: Podemos e Izquierda Unida se contraprograman con sendos actos por la mañana y Chunta Aragonesista celebra su mitin esta tarde.

Un repaso a los resultados electorales de todas estas fuerzas políticas en las elecciones autonómicas de Aragón desde 2007 refleja que su apoyo electoral total nunca ha estado por debajo del 12% y que su techo se tocó en 2015, cuando Podemos registró un histórico apoyo del 20,51% del electorado, a menos de un punto del sorpasso al PSOE de Javier Lambán. El baile en escaños ha ido desde el mínimo de los cinco actuales (3 para CHA, uno para Podemos y otro para IU, en la presente legislatura), hasta ese máximo de 17 diputados de 2015, cuando la formación morada logró 14; CHA, 2; e IU, 1.

Presentación de las candidaturas de CHA. / RUBÉN RUIZ

Entre un extremo y otro, en 2019 las fuerzas a la izquierda del PSOE obtuvieron 9 diputados con un 17,67% de los votos (5 para Podemos, 3 para CHA y 1 para IU); en 2011 obtuvieron 8 parlamentarios con un 14,39% de los votos (4 para CHA y 4 para IU) y en 2007 repitieron los cinco actuales (4 para CHA y uno para IU) con un 12,23% de los sufragios.

2015, el mejor año para la izquierda

Analizando el contexto de estos resultados electorales, se observa que el mejor dato de las fuerzas de izquierdas coincidió con el suelo electoral del PSOE Aragón, en 2015. Entonces, con un 21,4% de los votos y 18 escaños, Lambán consiguió formar gobierno junto a CHA y el apoyo externo y exigente de Podemos, desde fuera. Entonces, en total, la izquierda y el PSOE aglutinaron el 50,73% de los votos.También en 2007 estuvieron por encima del 53%, y gobernaron; mientras en 2011, 2019 y 2023 los apoyos siempre estuvieron por debajo del 50%. En 20011 y en 2023, el sector progresista del hemiciclo obtuvo sus peores resultados, sumando solo el 43,41% y el 41,78% de los votos, apreciándose un retroceso claro de las opciones de izquierda desde el pico de 2015.

Asamblea IU Aragón con Antonio Maíllo y la nueva coordinadora de IU Aragón / RUBEN RUIZ

En las elecciones del próximo 8 de febrero, todas las encuestas apuntan a una derechización del electorado, con un crecimiento de Vox que puede llevarle, incluso, a duplicar sus escaños. El PP de Jorge Azcón también aspira a crecer, mientras el PSOE de Pilar Alegría lucha en esta campaña por no bajar a su suelo electoral de 18 escaños.

En este contexto, que ya se conocía cuando el presidente aragonés anunció el adelanto electoral el pasado mes de diciembre, las negociaciones en busca de una coalición de izquierdas a la izquierda del PSOE, para tratar de traducir al máximo los votos en escaños, no fructificó. Las exigencias y vetos cruzados derivaron, finalmente, en tres listas independientes y con distintos compañeros de viaje.

Se da la circunstancia de que IU Aragón sí fraguó una coalición con Movimiento Sumar, que no apoya la candidatura de CHA, que sí que forma parte del grupo plurinacional en el Congreso de los Diputados y que, de hecho, sí cuenta con el apoyo en los actos centrales de otros partidos comoMás Madrid o Compromís, que también forman parte de Sumar en la Cámara Baja.

Montero, Goikoetxea y Belarra, en un mitin de Podemos. / RUBEN RUIZ

Por su parte, Podemos, después de dos años de gravísima crisis internal, con una gestora al frente, se ha coaligado con Alianza Verde en unas elecciones en las que se juega sobrevivir. Por eso, sus líderes, Ione Belarra e Irene Montero no han dejado de venir a Aragón para hacer campaña con su candidata, María Goikoetxea. En una campaña marcada por las críticas a la privatización de los servicios públicos, el expolio de los bienes naturales y la reivindicación de más derechos sociales, las tres fuerzas de izquierda coinciden en mensajes. Solo está por ver si sus caminos por separado significan la desaparición de alguno de los actores o los tres logran mantenerse.